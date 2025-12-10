Фінансові новини
НБУ не претендує на роль мегарегулятора – голова Нацбанку
13:55 09.12.2025 |
Регулятори фінансового ринку України, до яких відносяться Національний банк (НБУ) та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), мають певні законодавчо закріплені повноваження, які необхідно якісно виконувати, Нацбанк не претендує на роль мегарегулятора, заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Ми не претендуємо на роль мегарегулятора. Кожен регулятор має ефективно та якісно виконувати свою частину роботи, працювати на максимальній межі своїх можливостей (...) Наш приклад перезавантаження страхового ринку доводить, що за п'ять років, попри пандемію та велику війну, можна досягти видатних результатів", - зазначив він.
Пишний наголосив, що відтоді, як у липні 2020 року було ліквідовано третього регулятора ринку Нацкомфінпослуг та більшість його повноважень передали Національному банку (так званий "спліт"), вдалося суттєво покращити ситуацію на страховому ринку, але у НБУ залишається ще багато роботи на цьому напрямку.
"У нас вистачає відповідальності, адже небанківський фінансовий сектор - це не лише страхові компанії. Чи готові ми в таких умовах брати на себе інший функціонал? Я часто чую такі ідеї, адже НБУ ‒ одна з найбільших спроможних інституцій. Однак важливо, щоб інституційна спроможність інших регуляторів нарощувалася і розвивалася симетрично", - сказав голова НБУ.
За його словами, на ринку важлива симетричність регулювання, бо в іншому разі з'являється регуляторний арбітраж, який генерує нерівномірний підхід.
"Ми вже бачили такі приклади, коли регулятор намагається закрити лазівки, упровадити якісне регулювання та нагляд, повернути ринок у легальне русло, однак ринок починає рухатися в інший бік у пошуку меншої уваги та менш прискіпливого підходу до регуляторних вимог", - додав Пишний.
