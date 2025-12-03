Долар США дешевшає до основних світових валют

Долар США дешевшає до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у середу.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,41%, ширший WSJ Dollar Index - 0,3%.

Тиск на долар чинять очікування зниження базової процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС) на засіданні 9-10 грудня. Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, ймовірність її зменшення на 25 б.п. наступного тижня оцінюється ринком більш ніж у 89%.

"Подальше пом'якшення політики ФРС скоротить різницю в ставках з іншими провідними світовими ЦБ, що послабить привабливість долара в операціях carry trades", - зазначає аналітик Kudotrade Константінос Хрісікос.

У середу трейдери очікують публікації даних ADP Research щодо ринку праці США. Окрім того, Інститут управління поставками оприлюднить значення індексу ділової активності у сфері послуг США (ISM Services) за листопад.

Сигнали подальшого охолодження ринку праці та ділової активності можуть ще більше посилити очікування зниження ставки ФРС, каже Хрісікос.

Президент США Дональд Трамп заявив напередодні, що назве ім'я кандидата на посаду наступного голови Федрезерву на початку 2026 року. За даними ЗМІ, головним претендентом на цю посаду є економічний радник Білого дому Кевін Хассетт. Термін повноважень нинішнього голови Федрезерву Джерома Пауелла на цій посаді спливає в травні 2026 року.

Пара євро/долар за даними на 14:20 к.ч. у середу торгується на рівні $1,1665 порівняно з $1,1626 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта до долара становить $1,3295 проти $1,3213 за підсумками торгів у вівторок.

Курс долара до єни становить 155,41 єни порівняно зі 155,87 єни напередодні.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,0567 юаня порівняно з 7,0668 юаня за підсумками попередньої сесії.

