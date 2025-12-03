Біткоїн помірно зростає на сподіваннях щодо зниження ставки ФРС

Біткойн помірно дорожчає в середу на зрослих очікуваннях зниження ключової ставки Федрезерву.

За даними CoinDesk, до 13:09 к.ч. криптовалюта зросла в ціні на 1,42% і торгується на рівні $92,950 тис., близько до максимуму за два тижні.

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що ім'я кандидата на посаду голови Федрезерву буде озвучено на початку 2026 року. ЗМІ пишуть, що головним претендентом на посаду глави американського ЦБ є економічний радник Білого дому Кевін Хассетт, який поділяє думку Трампа про необхідність пом'якшення грошово-кредитної політики.

Учасники ринку оцінюють імовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів на грудневому засіданні ФРС приблизно в 89%, хоча не так давно шанси оцінювали менш ніж у 50%, за даними CME FedWatch. У 2026 році ринок очікує зниження ставки ще на 100 б.п.

