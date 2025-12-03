Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Біткоїн помірно зростає на сподіваннях щодо зниження ставки ФРС

15:16 03.12.2025 |

Фінанси

Біткойн помірно дорожчає в середу на зрослих очікуваннях зниження ключової ставки Федрезерву.

За даними CoinDesk, до 13:09 к.ч. криптовалюта зросла в ціні на 1,42% і торгується на рівні $92,950 тис., близько до максимуму за два тижні.

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що ім'я кандидата на посаду голови Федрезерву буде озвучено на початку 2026 року. ЗМІ пишуть, що головним претендентом на посаду глави американського ЦБ є економічний радник Білого дому Кевін Хассетт, який поділяє думку Трампа про необхідність пом'якшення грошово-кредитної політики.

Учасники ринку оцінюють імовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів на грудневому засіданні ФРС приблизно в 89%, хоча не так давно шанси оцінювали менш ніж у 50%, за даними CME FedWatch. У 2026 році ринок очікує зниження ставки ще на 100 б.п.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2034
  0,1308
 0,31
EUR
 1
 49,2260
  0,0421
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0048  0,01 0,02 42,5552  0,01 0,03
EUR 48,8907  0,01 0,02 49,5455  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1200  0,19 0,44 42,1500  0,19 0,44
EUR 49,1370  0,02 0,03 49,1550  0,02 0,03

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес