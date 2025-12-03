Фінансові новини
- |
- 03.12.25
- |
- 22:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Біткоїн помірно зростає на сподіваннях щодо зниження ставки ФРС
15:16 03.12.2025 |
Біткойн помірно дорожчає в середу на зрослих очікуваннях зниження ключової ставки Федрезерву.
За даними CoinDesk, до 13:09 к.ч. криптовалюта зросла в ціні на 1,42% і торгується на рівні $92,950 тис., близько до максимуму за два тижні.
Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що ім'я кандидата на посаду голови Федрезерву буде озвучено на початку 2026 року. ЗМІ пишуть, що головним претендентом на посаду глави американського ЦБ є економічний радник Білого дому Кевін Хассетт, який поділяє думку Трампа про необхідність пом'якшення грошово-кредитної політики.
Учасники ринку оцінюють імовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів на грудневому засіданні ФРС приблизно в 89%, хоча не так давно шанси оцінювали менш ніж у 50%, за даними CME FedWatch. У 2026 році ринок очікує зниження ставки ще на 100 б.п.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Офіційно: ЄС вносить Росію до чорного списку через ризик відмивання грошей
|Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік
|Комітет Ради схвалив проєкт держбюджету на 2026 рік до другого читання. Що змінилося?
|Норвегія дає ще пів мільярда на американську зброю для ЗСУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|Гранітна бруківка: довговічність, естетика і практичність
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Новий механізм страхування майна від воєнних ризиків запрацює з 1 січня, ‒ Мінекономіки
|Рада підняла податок на прибуток банків у 2026р з 25% до 50%
|Долар США дешевшає до основних світових валют
|Біткоїн помірно зростає на сподіваннях щодо зниження ставки ФРС
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 42,27 грн/$1
|Попит населення на валюту зріс до максимуму з минулої зими: Українці скупили $737 мільйонів за місяць
Бізнес
|Amazon і Google створили сервіс, що допоможе уникати інтернет-збоїв
|FT: китайські компанії переносять навчання ШІ-моделей за кордон заради чипів Nvidia
|Надходження від оплати за паркування цьогоріч зросли майже на 24%
|Бізнес отримав 167 мільйонів за облаштування робочих місць для людей із інвалідністю
|ЄС погодив нові правила для захисту клієнтів банків від онлайн-шахрайства
|Samsung розробила NAND‑пам’ять, яка споживає на 96% менше енергії
|У Кабміні анонсували ще одну непопулярну реформу – обов'язковий техогляд для всіх авто