Фінансові новини
- |
- 03.12.25
- |
- 13:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Попит населення на валюту зріс до максимуму з минулої зими: Українці скупили $737 мільйонів за місяць
Обсяги купівлі валюти населенням у листопаді 2025 року перевищили обсяги її продажу на $736,6 млн.
Це найбільший показник із лютого 2025 року, коли чистий попит населення на валюту сягав $958,4 млн на місяць, свідчать дані Національного банку України (НБУ).
Зокрема, українці у листопаді придбали готівкової валюти на $2,08 млрд, а продали - на $1,35 млрд. Таким чином, майже увесь чистий попит на валюту зосередився на готівковому ринку.
Крім того, фізичні особи придбали безготівкової валюти на $349,31 млн, а продали - на $336,91 млн.
Загалом від початку 2025 року обсяги купівлі валюти населенням перевищили обсяги продажу на $6,34 млрд.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина через механізм PURL у двох пакетах додатково закупить для України озброєння на суму $200 млн - глава МЗС
|Уряд дозволив компенсувати "Укрзалізниці" програму безкоштовних перевезень "3000" лібералізацію ціноутворення
|Швеція виділяє Україні зимовий пакет допомоги на 100 млн євро
|Україна оголосила обмін $2,6 млрд ВВП-варантів на євробонди-2032 з коефіцієнтом 1,34
Україна пропонує власникам ВВП-варантів, випущених на номінальну суму $2 млрд 591,219 млн обміняти їх з коефіцієнтом 1,34 на нові амортизовані єврооблігації України B із погашенням у 2030-32 роках та виплатити за такий обмін грошову винагороду у розмірі до 7%, йдеться у пропозиції на Ірландській фондовій біржі та у постанові Кабінету міністрів №1554 від 1 грудня.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|Гранітна бруківка: довговічність, естетика і практичність
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Нафта перейшла до активного зростання, Brent подорожчала до $63,25 за барель
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 42,27 грн/$1
|Попит населення на валюту зріс до максимуму з минулої зими: Українці скупили $737 мільйонів за місяць
|Мінфін розмістив ОВДП на ₴8,6 мільярда
|Долар посилив зростання до єни, як і раніше, стабільний до євро і фунта
|Вартість страховки в Чорному морі підскочила на 25% після атаки дронів на танкери
|Клієнти банків отримали змогу у режимі 24/7 відстежувати проходження своїх платежів – НБУ
Бізнес
|Amazon і Google створили сервіс, що допоможе уникати інтернет-збоїв
|FT: китайські компанії переносять навчання ШІ-моделей за кордон заради чипів Nvidia
|Надходження від оплати за паркування цьогоріч зросли майже на 24%
|Бізнес отримав 167 мільйонів за облаштування робочих місць для людей із інвалідністю
|ЄС погодив нові правила для захисту клієнтів банків від онлайн-шахрайства
|Samsung розробила NAND‑пам’ять, яка споживає на 96% менше енергії
|У Кабміні анонсували ще одну непопулярну реформу – обов'язковий техогляд для всіх авто