Попит населення на валюту зріс до максимуму з минулої зими: Українці скупили $737 мільйонів за місяць

Обсяги купівлі валюти населенням у листопаді 2025 року перевищили обсяги її продажу на $736,6 млн.

Це найбільший показник із лютого 2025 року, коли чистий попит населення на валюту сягав $958,4 млн на місяць, свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Зокрема, українці у листопаді придбали готівкової валюти на $2,08 млрд, а продали - на $1,35 млрд. Таким чином, майже увесь чистий попит на валюту зосередився на готівковому ринку.

Крім того, фізичні особи придбали безготівкової валюти на $349,31 млн, а продали - на $336,91 млн.

Загалом від початку 2025 року обсяги купівлі валюти населенням перевищили обсяги продажу на $6,34 млрд.



