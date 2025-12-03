Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Попит населення на валюту зріс до максимуму з минулої зими: Українці скупили $737 мільйонів за місяць

12:17 03.12.2025 |

Фінанси, Економіка

Обсяги купівлі валюти населенням у листопаді 2025 року перевищили обсяги її продажу на $736,6 млн.

Це найбільший показник із лютого 2025 року, коли чистий попит населення на валюту сягав $958,4 млн на місяць, свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Зокрема, українці у листопаді придбали готівкової валюти на $2,08 млрд, а продали - на $1,35 млрд. Таким чином, майже увесь чистий попит на валюту зосередився на готівковому ринку.

Крім того, фізичні особи придбали безготівкової валюти на $349,31 млн, а продали - на $336,91 млн.

Загалом від початку 2025 року обсяги купівлі валюти населенням перевищили обсяги продажу на $6,34 млрд.


За матеріалами: БізнесЦензор
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3342
  0,0071
 0,02
EUR
 1
 49,1839
  0,1310
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0048  0,01 0,02 42,5552  0,01 0,03
EUR 48,8907  0,01 0,02 49,5455  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2750  0,03 0,07 42,3050  0,03 0,07
EUR 49,2460  0,09 0,19 49,2600  0,09 0,18

