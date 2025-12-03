Фінансові новини
03.12.25
- 15:05
- RSS
- мапа сайту
Банки та банківські технології
Мінфін розмістив ОВДП на ₴8,6 мільярда
09:23 03.12.2025
Міністерство фінансів України 2 грудня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 8,6 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
"8,6 млрд грн залучили до держбюджету під час першого розміщення у грудні облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах", - йдеться у повідомленні.
За даними міністерства, найбільший попит інвесторів припав на папери строком обігу 2,5 року з дохідністю 17,5%, за якими залучено 5,1 млрд грн.
Коротші випуски - на 1,1 року (під 16,35%) та 1,7 року (17,1%) - забезпечили 637 млн грн і 2,4 млрд грн відповідно.
Також розміщено облігації строком 3,1 року з дохідністю 17,8% на суму 416 млн грн.
Від початку 2025 року Мінфін уже залучив на аукціонах 522 млрд грн.
Як повідомлялось, у листопаді Міністерство фінансів провело 19 аукціонів і залучило 40,3 млрд грн в еквіваленті до держбюджету; обсяг вкладень юридичних і фізичних осіб в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) був на 29,9% більшим, ніж у листопаді торік.
