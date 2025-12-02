Фінансові новини
- 02.12.25
- 20:16
- RSS
- мапа сайту
Долар посилив зростання до єни, як і раніше, стабільний до євро і фунта
15:58 02.12.2025
Долар США посилив підйом у парі з японською єною і продовжує помірно коливатися до євро і фунта стерлінгів вдень у вівторок.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,07%, ширший WSJ Dollar Index - 0,08%.
Інвестори оцінюють важливі статдані зі США та єврозони.
Так, індекс ділової активності у виробничому секторі США (ISM Manufacturing), що розраховується Інститутом управління поставками, у листопаді опустився сильніше за очікування - до 48,2 пункту проти 48,7 пункту в жовтні, хоча аналітики прогнозували помірніше зниження, до 48,6 пункту.
Пізніше цього тижня буде опубліковано листопадовий індекс ділової активності у сфері послуг (ISM Services), а також звіт про доходи та витрати американців за вересень. Ці статдані можуть вплинути на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) на засіданні 9-10 грудня. Імовірність зниження базової процентної ставки Федрезерву на 25 базисних пунктів на цьому засіданні оцінюється ринком у 87,2%, за даними CME FedWatch.
Тим часом у вівторок із попередніх даних стало відомо, що споживчі ціни в єврозоні в листопаді збільшилися на 2,2% у річному вираженні. Таким чином, інфляція прискорилася порівняно з попереднім місяцем, коли вона становила 2,1%. Консенсус-прогноз аналітиків припускав, що інфляція в листопаді залишиться на рівні жовтня, за даними Trading Economics.
Безробіття в єврозоні в жовтні залишилося на рівні попереднього місяця і становило 6,4%. Показник за вересень було переглянуто із підвищенням, раніше повідомлялося про 6,3%. Аналітики не очікували зміни показника порівняно з оголошеним раніше вересневим значенням.
Євро за даними на 14:48 к.ч. торгується на рівні $1,1620 порівняно з $1,1611 на закриття попередньої сесії.
Вартість фунта до долара становить $1,3209 проти $1,3214 за підсумками торгів у понеділок.
Курс долара до єни піднімається на 0,3%, до 155,96 єни з 155,48 єни наприкінці попередніх торгів.
Міністр фінансів Японії Сацукі Катаяма заявила у вівторок, що не бачить протиріч в економічних оцінках уряду і Банку Японії. Вона очікує, що ЦБ координуватиме з урядом заходи грошово-кредитної політики, спрямовані на забезпечення стабілізації інфляції на цільовому рівні.
