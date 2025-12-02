Фінансові новини
НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,36 грн/$1
13:19 02.12.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 2 грудня 2025 року.
|Показник
|01.12.2025
|02.12.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|42.3283
|42.3616
|0.08
Дані: НБУ.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
