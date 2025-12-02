Азійські ринки акцій не показують єдиної динаміки

Азійські фондові індекси змінюються різноспрямовано у вівторок.

Японський Nikkei 225 додає 0,2% під час торгів. Напередодні індекс різко знизився на заявах глави Банку Японії Кадзуо Уеди, що сприяли зростанню очікувань підвищення ключової ставки регулятором на засіданні 18-19 грудня.

Японський ЦБ розгляне доводи "за" і "проти" підвищення ставки в грудні, сказав Уеда під час виступу перед представниками бізнесу в понеділок. Потенційне збільшення ставки стане лише коригуванням ступеня монетарного стимулювання, оскільки реальна ставка залишається на дуже низькому рівні, зазначив Уеда. Наразі ключова ставка Банку Японії перебуває на рівні 0,5%.

"Посил Уеди змінився, і це серйозно вплинуло на фондовий ринок", - зазначає аналітик Daiwa Securities Кендзі Абе. Однак, навіть у разі підвищення ставки на 25 б.п. у грудні, політика Банку Японії залишиться стимулювальною, і разом з поліпшенням корпоративних прибутків цей фактор підтримуватиме ринок акцій, вважає Абе.

До лідерів на торгах у Токіо у вівторок входять акції виробника роботів Fanuc Corp. (+7,5%), який оголосив про партнерство з американською Nvidia у сфері ШІ.

Вартість паперів Fast Retailing, власника бренду Uniqlo, збільшилася на 1,8%.

Помітне зниження демонструють акції Tokyo Electric Power (-6,9%), SoftBank Group (-4,5%), Toyota Motor (-1%).

Китайський фондовий індекс Shanghai Composite втрачає 0,7%, гонконгський Hang Seng - 0,2%.

Тиск на китайський ринок чинять сигнали тривалого погіршення ситуації у сфері нерухомості. Напередодні великий забудовник China Vanke попросив річну відстрочку для погашення облігацій на суму 2 млрд юанів ($283 млн).

Крім того, два приватних китайських агентства, що опікуються збором даних щодо ринку нерухомості, пропустили публікацію щомісячної статистики. Це посилило побоювання інвесторів щодо ситуації в сфері, а також зростання "поганих" боргів у банківському секторі.

Акції China Construction Bank втрачають 0,9%, Bank of China - 0,8%, Agricultural Bank of China - 0,1%.

Вартість паперів Zijin Mining опустилася на 1,7%. Компанія оголосила напередодні, що її засновник Чень Цзінхе покине посаду голови ради директорів.

До числа лідерів зростання в Гонконгу входять акції Anta Sports (+2%), Galaxy Entertainment (+2%), Budweiser Brewing Co. APAC (+1,9%). Водночас помітно дешевшають папери JD Health (-3,2%), Meituan (-3%).

Південнокорейський фондовий індекс Kospi додає 1,7% під час торгів на тлі зниження Вашингтоном митних тарифів на імпорт автомобілів з країни до 15% з 25%.

Ринкова вартість Hyundai Motor підскочила на 4,5%, Kia Corp. - на 3,9%.

Впевнений підйом також демонструють папери SK Hynix (+3%%), Samsung Electronics (+2%), LG Electronics (+1,9%).

Інфляція в Південній Кореї в листопаді становила 2,4% у річному виразі, як і місяцем раніше. Темпи зростання споживчих цін залишилися вищими за цільовий показник Центробанку країни у 2% третій місяць поспіль, і це посилило очікування трейдерів, що регулятор не поспішатиме зі зниженням ключової ставки.

Австралійський S&P/ASX 200 збільшився на 0,2%. Акції BHP Group подорожчали на 1,1%, Fortescue - на 1,3%, Woodside Energy Group - на 1%.

