Волл-стріт почала грудень зі зниження

Американські фондові індекси завершили в мінусі торги в понеділок після активного зростання за підсумками попереднього тижня.

Як показали опубліковані в понеділок дані, індекс ділової активності у виробничому секторі США (ISM Manufacturing), що розраховується Інститутом управління поставками (ISM), у листопаді знизився до 48,2 пункту, до мінімуму за чотири місяці. Аналітики, консенсус-прогноз яких наводить Trading, оцінювали показник у 48,6 пункту.

Пізніше цього тижня буде опубліковано листопадовий індекс ділової активності у сфері послуг (ISM Services), а також дані про доходи і витрати американців за вересень. Ці статдані можуть вплинути на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) на останньому цього року засіданні.

Федрезерв проведе чергове засідання 9-10 грудня, і трейдери чекають від нього зниження базової процентної ставки на 25 базисних пунктів. Імовірність такого кроку оцінюється ринком у 87,6%, за даними CME FedWatch. Не так давно така ймовірність оцінювалася менш ніж у 40%.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що визначився з кандидатом на посаду наступного голови ФРС. Раніше повідомлялося, що головним претендентом на посаду наступного глави американського ЦБ є економічний радник Білого дому Кевін Гассетт, позиція якого щодо ГКП близька до позиції Трампа, який вимагає від ФРС активного зниження ставки.

Негативом для світових фінансових ринків у понеділок стали досить "яструбині" заяви глави Банку Японії Кадзуо Уеди, які були розцінені ринком як сигнал готовності регулятора підвищити ключову ставку на грудневому засіданні.

Акції Barrick Mining Corp. подорожчали на 2,4%. Рада директорів канадської гірничодобувної компанії уповноважила керівництво вивчити можливість первинного розміщення акцій (IPO) дочірньої структури, до якої ввійдуть ключові північноамериканські золотодобувні активи.

Тим часом ринкова вартість розробника ПЗ Synopsys Inc. зросла на 4,9% на новині, що Nvidia Corp. купила його акції на суму близько $2 млрд.

Капіталізація Micron Technology підвищилася на 1,7%. Американська компанія планує інвестувати 1,5 трлн єн ($9,6 млрд) у будівництво заводу з виробництва чипів пам'яті з високою пропускною спроможністю (HBM) в Японії, повідомило видання Nikkei Asia з посиланням на обізнані джерела.

Американський виробник матраців Somnigroup International Inc. надіслав своєму постачальнику Leggett & Platt Inc. пропозицію про купівлю. Виходячи із запропонованої ціни в $12 за акцію і кількості акцій в обігу, Leggett & Platt оцінено в $1,625 млрд.

Котирування паперів Leggett & Platt підскочили на 16%, акції Somnigroup додали в ціні 1,8%.

Вартість акцій Strategy Inc. знизилася на 3,3%. Розробник програмного забезпечення, що володіє найбільшими у світі резервами біткойнів, сильно погіршив прогноз своїх фінансових результатів за 2025 рік на тлі падіння ціни біткойна. Під час торгів падіння сягало 12%.

Індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 0,9% і становив 47289,33 пункту.

Standard & Poor's 500 опустився на 0,53% - до 6812,63 пункту.

Nasdaq Composite втратив 0,38% і завершив сесію на позначці 23275,92 пункту.

