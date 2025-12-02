Ринки акцій Європи знизилися в понеділок, винятком став іспанський IBEX

Європейські фондові індекси переважно знизилися в перший день грудня, трейдери з обережністю оцінювали геополітичні новини та статдані.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 опустився на 0,2% - до 575,27 пункту.

Британський FTSE 100 зменшився на 0,18%, німецький DAX - на 1,04%, французький CAC 40 - на 0,32%, італійський FTSE MIB - на 0,22%. Тим часом іспанський IBEX 35 додав 0,11%.

Цього тижня ринок чекає публікації низки важливих економічних статданих, зокрема звітів про динаміку інфляції та безробіття в єврозоні за листопад.

Листопадовий індекс менеджерів із закупівель (PMI), оприлюднений у понеділок, показав спад активності у виробничому секторі єврозони. Фінальний PMI, що розраховується HCOB і S&P Global, опустився до 49,6 пункту (попередньо - 49,7 пункту) з 50 пунктів у жовтні. Значення індексу нижче 50 пунктів зазначає спад активності.

Промислові PMI у Німеччині та Франції в листопаді були нижчими за 50 пунктів, в Італії та Іспанії - вищими за цю позначку.

Трейдери продовжують стежити за ситуацією навколо врегулювання російсько-української війни. Президент США Дональд Трамп заявив, що задоволений ходом переговорів і бачить "хороші шанси" на укладення мирної угоди.

Держсекретар США Марко Рубіо, коментуючи підсумки переговорів делегацій США та України у Флориді, зазначив, що завершення російсько-української війни є складним завданням, і попереду ще багато роботи. За його словами, переговори щодо України продовжаться пізніше, коли спецпосланець президента США Стів Віткофф відвідає Москву.

Котирування акцій компаній оборонного сектору знизилися в понеділок. Папери німецьких Rheinmetal, Renk і Hensoldt подешевшали на 2,2%, 4,7% і 3,2% відповідно, французької Thales - на 2,6%, італійської Leonardo - також на 2,6%, британської BAE Systems - на 2,5%.

Ринкова вартість Airbus впала на 5,8%. Увечері в п'ятницю компанія оголосила, що аналіз інциденту з одним із літаків місячної давності виявив необхідність термінового оновлення ПЗ лайнерів для безпечного здійснення польотів. У понеділок Airbus повідомила, що переважна більшість із приблизно 6 тис. літаків, зачеплених програмним збоєм, отримали необхідне оновлення.

Ціна паперів швейцарської фармкомпанії Roche Holding підвищилася на 0,5%. За листопад капіталізація компанії підскочила на 19%, максимально для будь-якого місяця з 1997 року, завдяки позитивним результатам випробувань низки нових препаратів.

Ринкова вартість Banca Monte dei Paschi di Siena SpA знизилася на 2,9% на новині про перевірку угоди з поглинання конкурента - Mediobanca SpA.

Лідером зростання у зведеному індексі стали папери Fresnillo, що подорожчали на 7,1% завдяки підвищенню цін на золото і срібло. Акції Anglo American збільшилися в ціні на 1,4%, Glencore - на 1,1%.

У складі німецького DAX різке зниження продемонстрували оператор біржі Deutsche Boerse (-3%) і виробник авіадвигунів MTU Aero Engines (-2,9%). Тим часом у Парижі активний підйом зафіксували акції виробників товарів класу "люкс" Kering і Hermes, що подорожчали на 2,3% і 2,2% відповідно.

