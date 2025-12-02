Фінансові новини
- |
- 02.12.25
- |
- 15:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ринки акцій Європи знизилися в понеділок, винятком став іспанський IBEX
10:19 02.12.2025 |
Європейські фондові індекси переважно знизилися в перший день грудня, трейдери з обережністю оцінювали геополітичні новини та статдані.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 опустився на 0,2% - до 575,27 пункту.
Британський FTSE 100 зменшився на 0,18%, німецький DAX - на 1,04%, французький CAC 40 - на 0,32%, італійський FTSE MIB - на 0,22%. Тим часом іспанський IBEX 35 додав 0,11%.
Цього тижня ринок чекає публікації низки важливих економічних статданих, зокрема звітів про динаміку інфляції та безробіття в єврозоні за листопад.
Листопадовий індекс менеджерів із закупівель (PMI), оприлюднений у понеділок, показав спад активності у виробничому секторі єврозони. Фінальний PMI, що розраховується HCOB і S&P Global, опустився до 49,6 пункту (попередньо - 49,7 пункту) з 50 пунктів у жовтні. Значення індексу нижче 50 пунктів зазначає спад активності.
Промислові PMI у Німеччині та Франції в листопаді були нижчими за 50 пунктів, в Італії та Іспанії - вищими за цю позначку.
Трейдери продовжують стежити за ситуацією навколо врегулювання російсько-української війни. Президент США Дональд Трамп заявив, що задоволений ходом переговорів і бачить "хороші шанси" на укладення мирної угоди.
Держсекретар США Марко Рубіо, коментуючи підсумки переговорів делегацій США та України у Флориді, зазначив, що завершення російсько-української війни є складним завданням, і попереду ще багато роботи. За його словами, переговори щодо України продовжаться пізніше, коли спецпосланець президента США Стів Віткофф відвідає Москву.
Котирування акцій компаній оборонного сектору знизилися в понеділок. Папери німецьких Rheinmetal, Renk і Hensoldt подешевшали на 2,2%, 4,7% і 3,2% відповідно, французької Thales - на 2,6%, італійської Leonardo - також на 2,6%, британської BAE Systems - на 2,5%.
Ринкова вартість Airbus впала на 5,8%. Увечері в п'ятницю компанія оголосила, що аналіз інциденту з одним із літаків місячної давності виявив необхідність термінового оновлення ПЗ лайнерів для безпечного здійснення польотів. У понеділок Airbus повідомила, що переважна більшість із приблизно 6 тис. літаків, зачеплених програмним збоєм, отримали необхідне оновлення.
Ціна паперів швейцарської фармкомпанії Roche Holding підвищилася на 0,5%. За листопад капіталізація компанії підскочила на 19%, максимально для будь-якого місяця з 1997 року, завдяки позитивним результатам випробувань низки нових препаратів.
Ринкова вартість Banca Monte dei Paschi di Siena SpA знизилася на 2,9% на новині про перевірку угоди з поглинання конкурента - Mediobanca SpA.
Лідером зростання у зведеному індексі стали папери Fresnillo, що подорожчали на 7,1% завдяки підвищенню цін на золото і срібло. Акції Anglo American збільшилися в ціні на 1,4%, Glencore - на 1,1%.
У складі німецького DAX різке зниження продемонстрували оператор біржі Deutsche Boerse (-3%) і виробник авіадвигунів MTU Aero Engines (-2,9%). Тим часом у Парижі активний підйом зафіксували акції виробників товарів класу "люкс" Kering і Hermes, що подорожчали на 2,3% і 2,2% відповідно.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна оголосила обмін $2,6 млрд ВВП-варантів на євробонди-2032 з коефіцієнтом 1,34
Україна пропонує власникам ВВП-варантів, випущених на номінальну суму $2 млрд 591,219 млн обміняти їх з коефіцієнтом 1,34 на нові амортизовані єврооблігації України B із погашенням у 2030-32 роках та виплатити за такий обмін грошову винагороду у розмірі до 7%, йдеться у пропозиції на Ірландській фондовій біржі та у постанові Кабінету міністрів №1554 від 1 грудня.
ТОП-НОВИНИ
|Переговори між США та Україною в неділю були зосереджені на питанні нових фактичних кордонів – ЗМІ
|ЗМІ: Зеленський погодив зі США "агресивний графік підписання" мирної угоди
|"Мідас": ДБР порушило справи щодо двох своїх співробітників
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Гранітна бруківка: довговічність, естетика і практичність
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Вартість страховки в Чорному морі підскочила на 25% після атаки дронів на танкери
|Клієнти банків отримали змогу у режимі 24/7 відстежувати проходження своїх платежів – НБУ
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,36 грн/$1
|НБУ виніс "Укрпошті" письмове застереження за порушення на платіжному ринку
|Кількість тих, хто очікує погіршення стану фінансового сектору України, за пів року зросла вдвічі, – НБУ
|Фінансовий сектор зберігає стійкість у 2025 році, проте є ризики погіршення у найближчі півроку, ‒ Нацбанк
Бізнес
|Бізнес отримав 167 мільйонів за облаштування робочих місць для людей із інвалідністю
|ЄС погодив нові правила для захисту клієнтів банків від онлайн-шахрайства
|Samsung розробила NAND‑пам’ять, яка споживає на 96% менше енергії
|У Кабміні анонсували ще одну непопулярну реформу – обов'язковий техогляд для всіх авто
|Німеччина офіційно виступила проти повної заборони ДВЗ з 2035 року
|Китайці змоделювали блокаду Starlink на Тайвані — вистачило 1000 дронів-глушників
|Обсяги вантажних перевезень в Україні скоротилися на 9,6% - Держстат