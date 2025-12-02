Долар США стабільний до євро та фунта, зміцнюється до єни

Долар США стабільний у парах із євро та фунтом стерлінгів, трохи зміцнюється до єни вранці у вівторок.

Розрахований ICE індекс DXY, який показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,01%, ширший WSJ Dollar Index - 0,02%.

Як показали опубліковані напередодні дані, індекс ділової активності у виробничому секторі США (ISM Manufacturing), що розраховується Інститутом управління поставчаннями, у листопаді знизився сильніше за очікування. Індикатор становив 48,2 пункту проти 48,7 пункту в жовтні. Аналітики, консенсус-прогноз яких наводить Trading Economics, прогнозували зниження до 48,6 пункту.

Пізніше цього тижня буде опубліковано листопадовий індекс ділової активності у сфері послуг (ISM Services), а також звіт про доходи та витрати американців за вересень. Ці статдані можуть вплинути на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) на засіданні 9-10 грудня.

Трейдери очікують зниження базової процентної ставки Федрезерву на 25 базисних пунктів. Імовірність такого кроку ринок оцінює у 87,2%, за даними CME FedWatch.

Євро, за даними на 8:04 кч, торгується на рівні $1,1612 порівняно з $1,1611 на закриття попередньої сесії. Вартість фунта до долара становить $1,3215 проти $1,3214 за підсумками торгів у понеділок.

Курс долара до єни підвищується до 155,66 єни з 155,48 єни наприкінці попередніх торгів.

Міністр фінансів Японії Сацукі Катаяма заявила у вівторок, що не бачить протиріч в економічних оцінках уряду та Банку Японії. Вона очікує, що ЦБ координуватиме з урядом заходи грошово-кредитної політики, спрямовані на забезпечення стабілізації інфляції на цільовому рівні.

Напередодні голова Банку Японії Кадзуо Уеда висловив упевненість у перспективах японської економіки, а також сказав, що центробанк розгляне аргументи "за" і "проти" підвищення ставки в грудні. При цьому Уеда зазначив, що потенційне збільшення ставки стане лише коригуванням ступеня монетарного стимулювання, оскільки реальна ставка залишається на дуже низькому рівні. Його заяви ринок сприйняв як сигнал готовності регулятора підвищити ставку на засіданні в грудні.

У парі з офшорним юанем долар торгується по 7,0724 юаня порівняно з 7,0722 юаня на закриття сесії понеділка.

