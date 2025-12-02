Фінансові новини
- |
- 02.12.25
- |
- 15:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар США стабільний до євро та фунта, зміцнюється до єни
10:04 02.12.2025 |
Долар США стабільний у парах із євро та фунтом стерлінгів, трохи зміцнюється до єни вранці у вівторок.
Розрахований ICE індекс DXY, який показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,01%, ширший WSJ Dollar Index - 0,02%.
Як показали опубліковані напередодні дані, індекс ділової активності у виробничому секторі США (ISM Manufacturing), що розраховується Інститутом управління поставчаннями, у листопаді знизився сильніше за очікування. Індикатор становив 48,2 пункту проти 48,7 пункту в жовтні. Аналітики, консенсус-прогноз яких наводить Trading Economics, прогнозували зниження до 48,6 пункту.
Пізніше цього тижня буде опубліковано листопадовий індекс ділової активності у сфері послуг (ISM Services), а також звіт про доходи та витрати американців за вересень. Ці статдані можуть вплинути на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) на засіданні 9-10 грудня.
Трейдери очікують зниження базової процентної ставки Федрезерву на 25 базисних пунктів. Імовірність такого кроку ринок оцінює у 87,2%, за даними CME FedWatch.
Євро, за даними на 8:04 кч, торгується на рівні $1,1612 порівняно з $1,1611 на закриття попередньої сесії. Вартість фунта до долара становить $1,3215 проти $1,3214 за підсумками торгів у понеділок.
Курс долара до єни підвищується до 155,66 єни з 155,48 єни наприкінці попередніх торгів.
Міністр фінансів Японії Сацукі Катаяма заявила у вівторок, що не бачить протиріч в економічних оцінках уряду та Банку Японії. Вона очікує, що ЦБ координуватиме з урядом заходи грошово-кредитної політики, спрямовані на забезпечення стабілізації інфляції на цільовому рівні.
Напередодні голова Банку Японії Кадзуо Уеда висловив упевненість у перспективах японської економіки, а також сказав, що центробанк розгляне аргументи "за" і "проти" підвищення ставки в грудні. При цьому Уеда зазначив, що потенційне збільшення ставки стане лише коригуванням ступеня монетарного стимулювання, оскільки реальна ставка залишається на дуже низькому рівні. Його заяви ринок сприйняв як сигнал готовності регулятора підвищити ставку на засіданні в грудні.
У парі з офшорним юанем долар торгується по 7,0724 юаня порівняно з 7,0722 юаня на закриття сесії понеділка.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна оголосила обмін $2,6 млрд ВВП-варантів на євробонди-2032 з коефіцієнтом 1,34
Україна пропонує власникам ВВП-варантів, випущених на номінальну суму $2 млрд 591,219 млн обміняти їх з коефіцієнтом 1,34 на нові амортизовані єврооблігації України B із погашенням у 2030-32 роках та виплатити за такий обмін грошову винагороду у розмірі до 7%, йдеться у пропозиції на Ірландській фондовій біржі та у постанові Кабінету міністрів №1554 від 1 грудня.
ТОП-НОВИНИ
|Переговори між США та Україною в неділю були зосереджені на питанні нових фактичних кордонів – ЗМІ
|ЗМІ: Зеленський погодив зі США "агресивний графік підписання" мирної угоди
|"Мідас": ДБР порушило справи щодо двох своїх співробітників
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Гранітна бруківка: довговічність, естетика і практичність
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Вартість страховки в Чорному морі підскочила на 25% після атаки дронів на танкери
|Клієнти банків отримали змогу у режимі 24/7 відстежувати проходження своїх платежів – НБУ
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,36 грн/$1
|НБУ виніс "Укрпошті" письмове застереження за порушення на платіжному ринку
|Кількість тих, хто очікує погіршення стану фінансового сектору України, за пів року зросла вдвічі, – НБУ
|Фінансовий сектор зберігає стійкість у 2025 році, проте є ризики погіршення у найближчі півроку, ‒ Нацбанк
Бізнес
|Бізнес отримав 167 мільйонів за облаштування робочих місць для людей із інвалідністю
|ЄС погодив нові правила для захисту клієнтів банків від онлайн-шахрайства
|Samsung розробила NAND‑пам’ять, яка споживає на 96% менше енергії
|У Кабміні анонсували ще одну непопулярну реформу – обов'язковий техогляд для всіх авто
|Німеччина офіційно виступила проти повної заборони ДВЗ з 2035 року
|Китайці змоделювали блокаду Starlink на Тайвані — вистачило 1000 дронів-глушників
|Обсяги вантажних перевезень в Україні скоротилися на 9,6% - Держстат