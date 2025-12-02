Фінансові новини
Кількість тих, хто очікує погіршення стану фінансового сектору України, за пів року зросла вдвічі, – НБУ
Фінансовий сектор України залишається стійким до значних викликів, однак низка керівників фінансових установ зазначили про можливе погіршення його стану в найближчі шість місяців.
Про це свідчать результати опитування про системні ризики фінансового сектору за листопад 2025 року Національного банку України.
За даними опитування, оцінка поточного стану сектору керівниками найбільших фінансових установ за пів року дещо погіршилася: баланс відповідей знизився до рівня 2024 року.
Більшість респондентів не відзначили змін стану фінансового сектору за останні шість місяців і не очікують його зміни в наступні пів року. Однак удвічі зросла частка тих, хто очікує погіршення стану фінансового сектору: з 15% у травні до 32% у листопаді.
Середня оцінка загального рівня ризику у фінансовому секторі помірно висока, а його стійкість до значних негативних подій оцінюється як середня або висока.
Водночас жоден із респондентів не оцінив стійкість сектору як дуже високу, й уперше із 2022 року окремі респонденти заявили про дуже низьку стійкість фінансового сектору до значних несприятливих подій.
Війна з Росією й далі залишається основним джерелом системних ризиків. Помітно підвищився ризик загального рівня корупції та посів друге місце серед найбільших загроз. Також до трійки основних ризиків потрапив фактор діяльності правоохоронних органів і судової системи.
Опитування про системні ризики фінансового сектору вивчає сприйняття найбільшими банками та небанківськими фінансовими установами поточних і потенційних ризиків для фінансового сектору та проводиться Національним банком України двічі на рік. Його результати відображають оцінку топ-менеджерами фінансових установ стану фінансового сектору за минулі шість місяців та очікування на наступні пів року.
