Фінансовий сектор зберігає стійкість у 2025 році, проте є ризики погіршення у найближчі півроку, ‒ Нацбанк

10:59 02.12.2025 |

Фінанси, Економіка

Фінансовий сектор України продовжує демонструвати стійкість попри серйозні виклики, проте дедалі більше топменеджерів банків і небанківських установ прогнозують його погіршення протягом найближчих шести місяців.

Про це свідчать результати Опитування про системні ризики фінансового сектору за листопад 2025 року, повідомляє Національний банк.

Оцінка поточного стану сектору з боку керівників найбільших установ за останні пів року трохи знизилася й повернулася до рівнів 2024 року.

Більшість учасників опитування вважають, що за останні шість місяців ситуація суттєво не змінилася і найближчим часом також залишиться стабільною. Водночас частка тих, хто очікує погіршення, зросла більш ніж удвічі: з 15 % у травні до 32 % у листопаді 2025 року.

Загальний рівень ризиків у секторі респонденти оцінюють як помірно високий, а здатність витримувати серйозні потрясіння ‒ як середню або високу. Примітно, що цього разу ніхто не назвав стійкість "дуже високою", а вперше з 2022 року частина керівників оцінила її як "дуже низьку".

Головним джерелом системних загроз залишається війна Росії проти України. На друге місце різко піднявся ризик зростання корупції в країні. Третю позицію посіла якість роботи правоохоронних органів і судової системи.

Понад 60 % респондентів повідомили, що їхня готовність до ризиків (ризик-апетит) за останні пів року не змінилася. Кожний четвертий керівник, навпаки, заявив про підвищення схильності до прийняття ризиків.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3413
  0,0753
 0,18
EUR
 1
 49,3149
  0,4216
 0,86

Курс обміну валют на сьогодні, 09:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0124  0,07 0,17 42,5683  0,05 0,13
EUR 48,8797  0,18 0,37 49,5279  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3600  0,02 0,05 42,3900  0,02 0,05
EUR 49,1880  0,08 0,16 49,2150  0,06 0,13

