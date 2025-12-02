Фінансовий сектор зберігає стійкість у 2025 році, проте є ризики погіршення у найближчі півроку, ‒ Нацбанк

Фінансовий сектор України продовжує демонструвати стійкість попри серйозні виклики, проте дедалі більше топменеджерів банків і небанківських установ прогнозують його погіршення протягом найближчих шести місяців.

Про це свідчать результати Опитування про системні ризики фінансового сектору за листопад 2025 року, повідомляє Національний банк.

Оцінка поточного стану сектору з боку керівників найбільших установ за останні пів року трохи знизилася й повернулася до рівнів 2024 року.

Більшість учасників опитування вважають, що за останні шість місяців ситуація суттєво не змінилася і найближчим часом також залишиться стабільною. Водночас частка тих, хто очікує погіршення, зросла більш ніж удвічі: з 15 % у травні до 32 % у листопаді 2025 року.

Загальний рівень ризиків у секторі респонденти оцінюють як помірно високий, а здатність витримувати серйозні потрясіння ‒ як середню або високу. Примітно, що цього разу ніхто не назвав стійкість "дуже високою", а вперше з 2022 року частина керівників оцінила її як "дуже низьку".

Головним джерелом системних загроз залишається війна Росії проти України. На друге місце різко піднявся ризик зростання корупції в країні. Третю позицію посіла якість роботи правоохоронних органів і судової системи.

Понад 60 % респондентів повідомили, що їхня готовність до ризиків (ризик-апетит) за останні пів року не змінилася. Кожний четвертий керівник, навпаки, заявив про підвищення схильності до прийняття ризиків.