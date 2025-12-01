Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ оштрафував "Є Гроші" на 2,84 млн грн за завищену ставку кредитування

18:25 01.12.2025 |

Фінанси

Національний банк України (НБУ) за результатами безвиїзного нагляду встановив порушення вимог законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг з боку ТОВ "ФК "Є Гроші" та застосував до компанії заходи впливу, у тому числі наклав штрафи на загальну суму 2,84 млн грн та виніс письмове застереження.

Як зазначено на сайті регулятора, у продуктах споживчого кредитування компанії фактична денна процентна ставка перевищувала максимальний дозволений законом рівень у 1%.

Крім цього, виявлено низку інших порушень, зокрема вимогу сплати платежів, не врахованих у розрахунку денної ставки, надання споживачам неповної інформації про послугу, застосування штрафу та пені за одне порушення, а також укладання договорів споживчого кредиту з відступами від установлених законом вимог та правил подання переліку складових загальної вартості кредиту.

Комітет з нагляду Нацбанку 1 грудня 2025 року ухвалив рішення про накладення на фінкомпанію штрафів у розмірі 2,84 млн грн і винесення письмового застереження з вимогою усунути порушення та запобігти їх повторенню.

Як повідомлялось, за перше півріччя 2025 року ТОВ "ФК "Є Гроші" посіла 4-е місце серед компаній з мікрокредитування, які отримали найбільший дохід від надання фінансових послуг, з показником 1,1 млрд грн.

Згідно із даними ресурсу YouControl, компанія ТОВ "ФК "Є Гроші" зареєстрована в м.Києві, статутний капітал становить 5 млн грн, основним видом діяльності визначено надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення).

За даними Нацбанку, кінцевими бенефіціарними власниками є Віолета Полянська (78%), В'ячеслав Мішалов (11%), Дмитро Шевчук та Альона Шевчук (11% на двох).

Як зазначалося, Антимонопольний комітет України у лютому цього року дозволив бізнесмену Мішалову та його партнеру по групі "Є Гроші" Шевчуку придбати БТА Банк у співвідношенні часток 70% на 30%. Водночас, за інформацією НБУ, станом на початок грудня до регулятора не надходило заяви про погодження цієї угоди.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3413
  0,0753
 0,18
EUR
 1
 49,3149
  0,4216
 0,86

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9418  0,00 0,00 42,5150  0,02 0,04
EUR 48,7000  0,00 0,01 49,3693  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3400  0,10 0,24 42,3700  0,10 0,24
EUR 49,2665  0,39 0,80 49,2800  0,38 0,77

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес