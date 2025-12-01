Національний банк України (НБУ) за результатами безвиїзного нагляду встановив порушення вимог законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг з боку ТОВ "ФК "Є Гроші" та застосував до компанії заходи впливу, у тому числі наклав штрафи на загальну суму 2,84 млн грн та виніс письмове застереження.

Як зазначено на сайті регулятора, у продуктах споживчого кредитування компанії фактична денна процентна ставка перевищувала максимальний дозволений законом рівень у 1%.

Крім цього, виявлено низку інших порушень, зокрема вимогу сплати платежів, не врахованих у розрахунку денної ставки, надання споживачам неповної інформації про послугу, застосування штрафу та пені за одне порушення, а також укладання договорів споживчого кредиту з відступами від установлених законом вимог та правил подання переліку складових загальної вартості кредиту.

Комітет з нагляду Нацбанку 1 грудня 2025 року ухвалив рішення про накладення на фінкомпанію штрафів у розмірі 2,84 млн грн і винесення письмового застереження з вимогою усунути порушення та запобігти їх повторенню.

Як повідомлялось, за перше півріччя 2025 року ТОВ "ФК "Є Гроші" посіла 4-е місце серед компаній з мікрокредитування, які отримали найбільший дохід від надання фінансових послуг, з показником 1,1 млрд грн.

Згідно із даними ресурсу YouControl, компанія ТОВ "ФК "Є Гроші" зареєстрована в м.Києві, статутний капітал становить 5 млн грн, основним видом діяльності визначено надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення).

За даними Нацбанку, кінцевими бенефіціарними власниками є Віолета Полянська (78%), В'ячеслав Мішалов (11%), Дмитро Шевчук та Альона Шевчук (11% на двох).

Як зазначалося, Антимонопольний комітет України у лютому цього року дозволив бізнесмену Мішалову та його партнеру по групі "Є Гроші" Шевчуку придбати БТА Банк у співвідношенні часток 70% на 30%. Водночас, за інформацією НБУ, станом на початок грудня до регулятора не надходило заяви про погодження цієї угоди.