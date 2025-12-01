Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українці знову збільшують вкладення в гривневі депозити та облігації: Нацбанк пояснив причини.

17:51 01.12.2025 |

Фінанси, Економіка

Жорстка монетарна політика регулятора дала відчутний ефект: українці все активніше тримають кошти на банківських рахунках і вкладаються у державні цінні папери. Головним стимулом стало збереження облікової ставки на високому рівні, завдяки чому гривневі інструменти стали реально прибутковими й здатними перекривати інфляцію.

Про це повідомляє Мінфін з посиланням на Національний банк України.


Ефект високої ставки

На початку 2025 року Національний банк підвищив облікову ставку до 15,5% і відтоді підтримує її на цьому рівні. Мета цього рішення була очевидною ‒ уберегти гривневі заощадження громадян від знецінення.

Цей крок спонукав комерційні банки піднімати відсотки за депозитами.

Нині фінустанови пропонують вкладникам такі умови:

  • середня дохідність: 13-16% річних;
  • чистий дохід (після сплати податків): 10-12% річних, залежно від терміну вкладу.

    • Конкурент депозитів: державні облігації

    Регулятор фіксує зростання інтересу до альтернативного інструменту ‒ ОВДП (облігацій внутрішньої державної позики).

    Українці дедалі частіше обирають їх через дві ключові переваги:

  • вища дохідність: ставки перебувають у межах 12-18% річних;
  • відсутність податків: на відміну від депозитів, дохід від державних облігацій не оподатковується. 

    • Чи перекриває дохід інфляцію?

    Головне для будь-якого інвестора ‒ чи збережеться реальна вартість його коштів. За оцінками НБУ та незалежних аналітичних центрів, прогноз інфляції на 2026 рік виглядає оптимістично:

  • аналітики очікують інфляцію нижче 10%;
  • власний прогноз НБУ ‒ близько 7%.

    • Оскільки прибутковість гривневих інструментів (10-18%) перевищує прогнозовану інфляцію (7-10%), українці мають так звану позитивну реальну ставку. Тобто гроші не просто зберігаються, а підвищують свою купівельну спроможність. Саме це й пояснює посилення інтересу до заощаджень у національній валюті, додали у Нацбанку. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на завтра
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 42,3413
    		  0,0753
    		 0,18
    EUR
    		 1
    		 49,3149
    		  0,4216
    		 0,86

    Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
      куп. uah % прод. uah %
    USD 41,9418  0,00 0,00 42,5150  0,02 0,04
    EUR 48,7000  0,00 0,01 49,3693  0,04 0,09

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,3400  0,10 0,24 42,3700  0,10 0,24
    EUR 49,2665  0,39 0,80 49,2800  0,38 0,77

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес