Українці знову збільшують вкладення в гривневі депозити та облігації: Нацбанк пояснив причини.

Жорстка монетарна політика регулятора дала відчутний ефект: українці все активніше тримають кошти на банківських рахунках і вкладаються у державні цінні папери. Головним стимулом стало збереження облікової ставки на високому рівні, завдяки чому гривневі інструменти стали реально прибутковими й здатними перекривати інфляцію.

Про це повідомляє Мінфін з посиланням на Національний банк України.

Ефект високої ставки

На початку 2025 року Національний банк підвищив облікову ставку до 15,5% і відтоді підтримує її на цьому рівні. Мета цього рішення була очевидною ‒ уберегти гривневі заощадження громадян від знецінення.

Цей крок спонукав комерційні банки піднімати відсотки за депозитами.

Нині фінустанови пропонують вкладникам такі умови:

середня дохідність: 13-16% річних;

чистий дохід (після сплати податків): 10-12% річних, залежно від терміну вкладу.

Конкурент депозитів: державні облігації

Регулятор фіксує зростання інтересу до альтернативного інструменту ‒ ОВДП (облігацій внутрішньої державної позики).

Українці дедалі частіше обирають їх через дві ключові переваги:

вища дохідність: ставки перебувають у межах 12-18% річних;

відсутність податків: на відміну від депозитів, дохід від державних облігацій не оподатковується.

Чи перекриває дохід інфляцію?

Головне для будь-якого інвестора ‒ чи збережеться реальна вартість його коштів. За оцінками НБУ та незалежних аналітичних центрів, прогноз інфляції на 2026 рік виглядає оптимістично:

аналітики очікують інфляцію нижче 10%;

власний прогноз НБУ ‒ близько 7%.

Оскільки прибутковість гривневих інструментів (10-18%) перевищує прогнозовану інфляцію (7-10%), українці мають так звану позитивну реальну ставку. Тобто гроші не просто зберігаються, а підвищують свою купівельну спроможність. Саме це й пояснює посилення інтересу до заощаджень у національній валюті, додали у Нацбанку.