- 01.12.25
Українці знову збільшують вкладення в гривневі депозити та облігації: Нацбанк пояснив причини.
Жорстка монетарна політика регулятора дала відчутний ефект: українці все активніше тримають кошти на банківських рахунках і вкладаються у державні цінні папери. Головним стимулом стало збереження облікової ставки на високому рівні, завдяки чому гривневі інструменти стали реально прибутковими й здатними перекривати інфляцію.
Про це повідомляє Мінфін з посиланням на Національний банк України.
Ефект високої ставки
На початку 2025 року Національний банк підвищив облікову ставку до 15,5% і відтоді підтримує її на цьому рівні. Мета цього рішення була очевидною ‒ уберегти гривневі заощадження громадян від знецінення.
Цей крок спонукав комерційні банки піднімати відсотки за депозитами.
Нині фінустанови пропонують вкладникам такі умови:
Конкурент депозитів: державні облігації
Регулятор фіксує зростання інтересу до альтернативного інструменту ‒ ОВДП (облігацій внутрішньої державної позики).
Українці дедалі частіше обирають їх через дві ключові переваги:
Чи перекриває дохід інфляцію?
Головне для будь-якого інвестора ‒ чи збережеться реальна вартість його коштів. За оцінками НБУ та незалежних аналітичних центрів, прогноз інфляції на 2026 рік виглядає оптимістично:
Оскільки прибутковість гривневих інструментів (10-18%) перевищує прогнозовану інфляцію (7-10%), українці мають так звану позитивну реальну ставку. Тобто гроші не просто зберігаються, а підвищують свою купівельну спроможність. Саме це й пояснює посилення інтересу до заощаджень у національній валюті, додали у Нацбанку.
