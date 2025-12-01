Бізнес на прифронтових територіях залучив ₴7 мільярдів пільгових кредитів

Після розширення програми «5-7-9%» для прифронтових регіонів бізнес залучив додатково 7 млрд грн кредитів.

Про це під час виступу на форумі «Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека» повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, передає кореспондент Укрінформу.

«Після того, як ми змінили вимоги для програми «5-7-9%» для підприємців, що працюють на прифронтових територіях, це дозволило їм додатково залучити 7 млрд грн по пільгових ставках», - сказав Соболев.

Також у межах спецрежиму для прифронтових громад було запроваджено 100% бронювання для працівників. За цей час це рішення дозволило понад 900 компаніям додатково забронювати понад 30 тис. співробітників.

За програмою «єОселя» протягом 100 днів, що пройшли після ухвалення програми підтримки, було видано вже 17 пільгових іпотечних кредитів.

Незабаром запрацює програма часткової компенсації вартості будівництва ферм на прифронтових територіях. За словами міністра, виплати по ній розпочнуться у найближчі кілька місяців.

«Щодо гуманітарного розмінування, цього року ми змогли повернути в обіг близько 9 000 га у прифронтових областях», - додав Соболев.