Фінансові новини
- |
- 01.12.25
- |
- 21:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Бізнес на прифронтових територіях залучив ₴7 мільярдів пільгових кредитів
17:37 01.12.2025 |
Після розширення програми «5-7-9%» для прифронтових регіонів бізнес залучив додатково 7 млрд грн кредитів.
Про це під час виступу на форумі «Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека» повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, передає кореспондент Укрінформу.
«Після того, як ми змінили вимоги для програми «5-7-9%» для підприємців, що працюють на прифронтових територіях, це дозволило їм додатково залучити 7 млрд грн по пільгових ставках», - сказав Соболев.
Також у межах спецрежиму для прифронтових громад було запроваджено 100% бронювання для працівників. За цей час це рішення дозволило понад 900 компаніям додатково забронювати понад 30 тис. співробітників.
За програмою «єОселя» протягом 100 днів, що пройшли після ухвалення програми підтримки, було видано вже 17 пільгових іпотечних кредитів.
Незабаром запрацює програма часткової компенсації вартості будівництва ферм на прифронтових територіях. За словами міністра, виплати по ній розпочнуться у найближчі кілька місяців.
«Щодо гуманітарного розмінування, цього року ми змогли повернути в обіг близько 9 000 га у прифронтових областях», - додав Соболев.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: Зеленський погодив зі США "агресивний графік підписання" мирної угоди
|"Мідас": ДБР порушило справи щодо двох своїх співробітників
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Гранітна бруківка: довговічність, естетика і практичність
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|НБУ оштрафував "Є Гроші" на 2,84 млн грн за завищену ставку кредитування
|Українці знову збільшують вкладення в гривневі депозити та облігації: Нацбанк пояснив причини.
|Бізнес на прифронтових територіях залучив ₴7 мільярдів пільгових кредитів
|Bitcoin впав нижче $86 тисяч на початку грудня через песимістичні настрої
|Центробанк Китаю роз’яснив статус криптоактивів
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,33 грн/$1
|Кількість золота на балансі Tether зрівнялася з резервами Угорщини та Південної Кореї
Бізнес
|Німеччина офіційно виступила проти повної заборони ДВЗ з 2035 року
|Китайці змоделювали блокаду Starlink на Тайвані — вистачило 1000 дронів-глушників
|Обсяги вантажних перевезень в Україні скоротилися на 9,6% - Держстат
|Власники 500 млн ПК не хочуть оновлюватися до Windows 11, а ще 500 млн не можуть, — керівник Dell
|Податківці розповіли про перші результати роботи сервісу TAX Control. На що українці скаржаться найбільше?. ПЕРЕЛІК
|Українці з початку року продали через «Дію» близько 185 тисяч автомобілів
|Дизайнер із Сінгапуру представив ретро-кросівки Nike з вбудованою консоллю Super Nintendo
Сінгапурський дизайнер Густаво Бонзаніні представив незвичний проєкт, присвячений 35-й річниці виходу Super Nintendo в Японії. Він розробив AIR SNES - кастомну пару ретро-кросівок Nike Air Max 90, які одночасно є повністю функціональною ігровою консоллю Super Nintendo Entertainment System (SNES). Про це пише Engadget.