- 01.12.25
- 21:04
Bitcoin впав нижче $86 тисяч на початку грудня через песимістичні настрої
16:36 01.12.2025
Bitcoin впав на 6%, знизившись до рівня нижче $86,000 на ранкових торгах в Азії, тоді як ефір знизився більше ніж на 7%, до приблизно $2,800. Більшість токенів рухались за подібним сценарієм, зокрема Solana впала на 7,8%.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Крипторинок знаходиться у хиткому становищі після того, як було ліквідовано позицій на $19 мільярдів на початку жовтня. Це сталося всього через кілька днів після того, як Bitcoin встановив історичний максимум на рівні $126,251.
Найбільша криптовалюта втратила 16,7% своєї вартості в листопаді, але після зниження тиску на продажах минулого тижня вона відновила деякі позиції, піднявшись вище $90,000. Після останнього розпродажу в понеділок трейдери готуються до ще більших знижок.
Інвестори переварюють коментарі генерального директора Strategy Inc. Фонга Ле, який в інтерв'ю заявив, що може продати увесь Bitcoin , якщо його мNAV (співвідношення вартості підприємства до біткоїн-холдінгів) стане від'ємним.
"Ми можемо продати Bitcoin, і ми продамо його, якщо нам доведеться фінансувати виплати дивідендів при mNAV нижче 1x", - сказав він, додавши, що це буде останній крок. Strategy, яка має Bitcoin-запаси на $56 мільярдів, побачила, як її mNAV знизився до 1.19, згідно з даними на їхньому сайті.
Сінгапурський дизайнер Густаво Бонзаніні представив незвичний проєкт, присвячений 35-й річниці виходу Super Nintendo в Японії. Він розробив AIR SNES - кастомну пару ретро-кросівок Nike Air Max 90, які одночасно є повністю функціональною ігровою консоллю Super Nintendo Entertainment System (SNES). Про це пише Engadget.