НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,33 грн/$1

Bitcoin впав на 6%, знизившись до рівня нижче $86,000 на ранкових торгах в Азії, тоді як ефір знизився більше ніж на 7%, до приблизно $2,800. Більшість токенів рухались за подібним сценарієм, зокрема Solana впала на 7,8%.