Долар США стабільний до євро і фунта, єна дорожчає на заявах голови Банку Японії

Долар США стабільний до євро і фунта стерлінгів на торгах у понеділок, єна дорожчає на заявах голови Банку Японії Кадзуо Уеди.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,01%, ширший WSJ Dollar Index стабільний.

Цього тижня ринок чекає на публікацію листопадових індексів ділової активності у виробничому секторі США і сфері послуг, що розраховуються Інститутом управління постачанням (ISM), а також даних про доходи і витрати американців за вересень. Останній звіт включає ключовий показник інфляції, що відстежується Федеральною резервною системою (ФРС).

Федрезерв проведе чергове засідання 9-10 грудня, і трейдери чекають від нього зниження базової процентної ставки на 25 базисних пунктів. Імовірність такого кроку оцінюється ринком у 87,6%, за даними CME FedWatch.

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що визначився з кандидатом на посаду наступного голови ФРС. "Я знаю, кого виберу, так, - сказав він журналістам. - Ми оголосимо про це". Кандидат, якого висуне Трамп, повинен буде отримати схвалення Сенату.

Пара євро/долар за даними на 7:10 кч у понеділок торгується на рівні $1,1596 порівняно з $1,1598 на закриття попередньої сесії. Вартість фунта до долара становить $1,3226 проти $1,3233 за підсумками торгів у п'ятницю.

Курс долара до єни опустився на 0,3%, до 155,66 єни на заявах Уеди, які були розцінені ринком як сигнал готовності Банку Японії підвищити ключову ставку на засіданні 18-19 грудня.

Центробанк розгляне доводи "за" і "проти" підвищення ставки в грудні, сказав Уеда під час виступу перед представниками бізнесу в понеділок. Потенційне збільшення ставки стане лише коригуванням ступеня монетарного стимулювання, оскільки реальна ставка залишається на дуже низькому рівні, зазначив Уеда.

Наразі ключова ставка Банку Японії перебуває на рівні 0,5%.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,0713 юаня порівняно з 7,0717 юаня за підсумками попередньої сесії.

