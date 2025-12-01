Фінансові новини
Кількість золота на балансі Tether зрівнялася з резервами Угорщини та Південної Кореї
12:43 01.12.2025 |
Компанії Tether стала одним з найбільших власників золота поза сектором центральних банків, пише FT з посиланням на аналіз експертів банку Jefferies. За даними атестації на кінець вересня 2025 року, емітент стейблкоїна USDT володіє 116 тоннами металу.
Цей обсяг можна порівняти з резервами країн на кшталт Південної Кореї, Угорщини та Греції, зазначили аналітики.
У звіті йдеться, що ключову роль відіграє саме швидкість накопичення. За оцінками Jefferies, покупки Tether минулого кварталу забезпечили майже 2% світового попиту на золото і близько 12% від обсягу закупівель центральними банками.
Останній показник розглядається експертами як «додатковий попит, якого раніше не спостерігалося».
Компанія, за інформацією банку, планує придбати ще близько 100 тонн фізичного золота у 2025 році. Такий масштаб виглядає досяжним на тлі високої прибутковості бізнесу Tether, зазначили експерти. При цьому вони уточнили, що дорогоцінний метал не зможе використовуватися в резервах нового стейблкоїна USAT через обмеження закону Genius.
Jefferies вважає, що Tether робить ставку на зростання ринку токенізованого золота. Для інвесторів володіння злитками залишається витратним і незручним, тоді як забезпечені металом токени дозволяють торгувати активом цілодобово. До того ж з їхньою допомогою вони можуть обходитися без комісій за управління і високих порогів входу.
Tether розвиває токен XAUt, де кожна одиниця якого відповідає одній тройській унції золота у швейцарському сховищі. За даними компанії, із серпня компанія додала до його забезпечення понад 275 000 унцій, а обсяг випуску за останні пів року приблизно подвоївся.
У Jefferies підкреслюють, що такі обсяги самі по собі не визначають ціну на глобальному ринку, де місячний торговий оборот оцінюють у мільярди доларів. Однак запуск USAT та інших продуктів на основі золота можуть закріпити за Tether роль одного з ключових гравців у сегменті криптоактивів, забезпечених металом, дійшли висновку експерти.
