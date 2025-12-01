Корупція стала другою загрозою для фінсектору після війни – опитування НБУ

Кілька керівників найбільших фінансових установ прогнозують погіршення стану сектору протягом наступних шести місяців

Третина керівників найбільших фінансових установ прогнозують погіршення стану сектору протягом наступних шести місяців, а корупція вперше стала другою за значущістю загрозою після війни. Це засвідчили результати опитування про системні ризики фінансового сектору за листопад 2025 року від НБУ.

У повідомленні Нацбанку зазначено, що баланс оцінок дещо погіршився та знову наблизився до рівня 2024 року.

Більшість учасників опитування не помітили змін у стані фінансового сектору за останні пів року й не прогнозують їх у найближчі шість місяців. Водночас удвічі зросла частка тих, хто очікує погіршення: з 15% у травні до 32% у листопаді.

Середній рівень ризиків у фінсекторі респонденти оцінюють як помірно високий, а його здатність витримати негативні події - як середню або високу. Водночас ніхто не назвав цю стійкість "дуже високою", і вперше з 2022 року частина опитаних заявила про "дуже низьку" здатність сектору протистояти значним несприятливим подіям.

Основним джерелом системних ризиків для фінансового сектору й надалі залишається війна з Росією. Значно зріс ризик загального рівня корупції - він піднявся на друге місце серед ключових загроз. До першої трійки також увійшов фактор роботи правоохоронних органів та судової системи.

Понад 60% керівників фінансових установ повідомили, що їхній ризик-апетит за останні пів року не змінився, тоді як близько чверті зазначили його зростання.