Фінансові новини
- |
- 01.12.25
- |
- 10:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корупція стала другою загрозою для фінсектору після війни – опитування НБУ
Третина керівників найбільших фінансових установ прогнозують погіршення стану сектору протягом наступних шести місяців, а корупція вперше стала другою за значущістю загрозою після війни. Це засвідчили результати опитування про системні ризики фінансового сектору за листопад 2025 року від НБУ.
У повідомленні Нацбанку зазначено, що баланс оцінок дещо погіршився та знову наблизився до рівня 2024 року.
Більшість учасників опитування не помітили змін у стані фінансового сектору за останні пів року й не прогнозують їх у найближчі шість місяців. Водночас удвічі зросла частка тих, хто очікує погіршення: з 15% у травні до 32% у листопаді.
Середній рівень ризиків у фінсекторі респонденти оцінюють як помірно високий, а його здатність витримати негативні події - як середню або високу. Водночас ніхто не назвав цю стійкість "дуже високою", і вперше з 2022 року частина опитаних заявила про "дуже низьку" здатність сектору протистояти значним несприятливим подіям.
Основним джерелом системних ризиків для фінансового сектору й надалі залишається війна з Росією. Значно зріс ризик загального рівня корупції - він піднявся на друге місце серед ключових загроз. До першої трійки також увійшов фактор роботи правоохоронних органів та судової системи.
Понад 60% керівників фінансових установ повідомили, що їхній ризик-апетит за останні пів року не змінився, тоді як близько чверті зазначили його зростання.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|"Мідас": ДБР порушило справи щодо двох своїх співробітників
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
|В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Долар США стабільний до євро і фунта, єна дорожчає на заявах голови Банку Японії
|НБУ оновить регулювання діяльності "агрокредитного" фонду
|Корупція стала другою загрозою для фінсектору після війни – опитування НБУ
|Європейські ринки акцій закрилися в плюсі
|Долар США слабо зміцнюється до основних світових валют
|П’ятірка лідерів страхового ринку України за преміями за 10 міс. незначно змінилась- НАСУ
Лідерами страхового ринку України за зібраними преміями в січні-жовтні 2025 року стали страхові компанії "СГ "ТАС" - 6,462 млрд грн (10 міс. 2024 року - 3,980 млрд грн), "АРКС" - 4,798 млрд. грн. (3,531 млрд грн), "ІНГО"-4,238 млрд. грн (2,754 млрд грн), СК "ВУСО" - 4,232 млрд грн (2,832 млрд грн), "Уника"- 3,998 млрд грн (3,137 млрд грн).
Бізнес
|Venture Global звинуватила Shell у "трирічній кампанії" проти її СПГ-бізнесу
Venture Global звинуватила британо-нідерландського нафтогазового гіганта Shell у спробах завдати шкоди її бізнесу у сфері скрапленого природного газу, пише Financial Times із посиланням на електронний лист співзасновників американської компанії Майкла Сейбела та Роберта Пендера на адресу її працівників із нагоди прийдешнього Дня подяки.
|Білл Гейтс: роботи мають платити податки
|Зеленський підписав закон, який робить швидкість інтернету обов’язковим показником якості зв’язку
|Трамп підписав указ про запуск національної ШІ-платформи Genesis Mission
|Apple вирішила перекрити "сірий" імпорт iPhone у Росію з Індії
|"Київстар" запустив технологію супутникового звʼязку Starlink по усій Україні
|Китай знову займає місце серед лідерів майнінгу біткоїнів