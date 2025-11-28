Європейські ринки акцій закрилися в плюсі

Фондові індекси провідних країн Західної Європи завершили торги в четвер невеликим зростанням, інвестори оцінювали статдані та новини компаній.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 піднявся на 0,14% - до 575 пунктів.

Британський FTSE 100 додав 0,02%, німецький DAX - 0,18%, французький CAC 40 - 0,04%, італійський FTSE MIB - 0,21%, іспанський IBEX 35 - 0,7 пункту.

Як показали опубліковані в четвер дані, зведений індекс ділової та споживчої довіри в єврозоні в листопаді підвищився до 97 пунктів, максимуму з квітня 2023 року. У жовтні індикатор становив 96,8 пункту. Аналітики в середньому також очікували підйому показника до 97 пунктів, за даними Trading Economics.

Індекс довіри в промисловому секторі єврозони знизився до мінус 9,3 пункта з мінус 8,5 пункта в жовтні, у сфері послуг - підвищився до 5,7 пункта з 4 пунктів.

Індикатор споживчої довіри в листопаді залишився на позначці мінус 14,2 пункту. Індикатор інфляційних очікувань серед європейців піднявся до 23,1 пункту з 21,9 пункту місяцем раніше.

Лідером зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 стала британська фінкомпанія Allfunds Group Plc, яка наростила капіталізацію на 22,1% на новинах, що німецький біржовий оператор Deutsche Boerse хоче викупити її акції за ціною 8,8 євро за папір, що відповідає оцінці вартості всієї компанії в 5,3 млрд євро. Папери Deutsche Boerse подорожчали на 1,8%.

Ринкова вартість німецького виробника спортивних товарів Puma підскочила на 18,9% після повідомлень Bloomberg про те, що китайська Anta Sports Products розглядає можливість купівлі цієї компанії.

Впевнений підйом продемонстрували Bechtle AG (на 8,9%), Embracer Group (на 5,6%), Kongsberg Gruppen (на 4,8%), Pennon Group (на 4,5%) і Lanxess (на 4,1%).

Акції французького виробника алкогольної продукції Remy Cointreau подорожчали на 2,6%. Чистий та операційний прибуток компанії за перше фінансове півріччя виявилися кращими за очікування ринку.

Лідером зниження у зведеному індексі стали папери італійського Banca Monte dei Paschi di Siena. Вони впали в ціні на 4,6% після повідомлень ЗМІ про те, що прокуратура Мілана проводить розслідування проти CEO і двох найбільших акціонерів банку, підозрюваних у маніпулюванні ринком і перешкоджанні діяльності регулятора у зв'язку з нерозкриттям ними інформації про скоординовані дії під час купівлі Mediobanca.

Капіталізація британського оператора студентських гуртожитків Unite Group зменшилася на 3,5%. Компанія повідомила, що очікує скорочення виручки у 2026 році.

Ринкова вартість Prosus знизилася на 2,9%, voestalpine - на 2,5%, Orlen - на 2,4%.

