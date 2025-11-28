Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейські ринки акцій закрилися в плюсі

09:23 28.11.2025 |

Фінанси

Фондові індекси провідних країн Західної Європи завершили торги в четвер невеликим зростанням, інвестори оцінювали статдані та новини компаній.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 піднявся на 0,14% - до 575 пунктів.

Британський FTSE 100 додав 0,02%, німецький DAX - 0,18%, французький CAC 40 - 0,04%, італійський FTSE MIB - 0,21%, іспанський IBEX 35 - 0,7 пункту.

Як показали опубліковані в четвер дані, зведений індекс ділової та споживчої довіри в єврозоні в листопаді підвищився до 97 пунктів, максимуму з квітня 2023 року. У жовтні індикатор становив 96,8 пункту. Аналітики в середньому також очікували підйому показника до 97 пунктів, за даними Trading Economics.

Індекс довіри в промисловому секторі єврозони знизився до мінус 9,3 пункта з мінус 8,5 пункта в жовтні, у сфері послуг - підвищився до 5,7 пункта з 4 пунктів.

Індикатор споживчої довіри в листопаді залишився на позначці мінус 14,2 пункту. Індикатор інфляційних очікувань серед європейців піднявся до 23,1 пункту з 21,9 пункту місяцем раніше.

Лідером зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 стала британська фінкомпанія Allfunds Group Plc, яка наростила капіталізацію на 22,1% на новинах, що німецький біржовий оператор Deutsche Boerse хоче викупити її акції за ціною 8,8 євро за папір, що відповідає оцінці вартості всієї компанії в 5,3 млрд євро. Папери Deutsche Boerse подорожчали на 1,8%.

Ринкова вартість німецького виробника спортивних товарів Puma підскочила на 18,9% після повідомлень Bloomberg про те, що китайська Anta Sports Products розглядає можливість купівлі цієї компанії.

Впевнений підйом продемонстрували Bechtle AG (на 8,9%), Embracer Group (на 5,6%), Kongsberg Gruppen (на 4,8%), Pennon Group (на 4,5%) і Lanxess (на 4,1%).

Акції французького виробника алкогольної продукції Remy Cointreau подорожчали на 2,6%. Чистий та операційний прибуток компанії за перше фінансове півріччя виявилися кращими за очікування ринку.

Лідером зниження у зведеному індексі стали папери італійського Banca Monte dei Paschi di Siena. Вони впали в ціні на 4,6% після повідомлень ЗМІ про те, що прокуратура Мілана проводить розслідування проти CEO і двох найбільших акціонерів банку, підозрюваних у маніпулюванні ринком і перешкоджанні діяльності регулятора у зв'язку з нерозкриттям ними інформації про скоординовані дії під час купівлі Mediobanca.

Капіталізація британського оператора студентських гуртожитків Unite Group зменшилася на 3,5%. Компанія повідомила, що очікує скорочення виручки у 2026 році.

Ринкова вартість Prosus знизилася на 2,9%, voestalpine - на 2,5%, Orlen - на 2,4%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1928
  0,1059
 0,25
EUR
 1
 48,8719
  0,0762
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9434  0,04 0,10 42,4993  0,06 0,13
EUR 48,6962  0,02 0,05 49,3245  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2400  0,05 0,13 42,2700  0,05 0,13
EUR 48,8755  0,01 0,02 48,9020  0,00 0,01

Бізнес