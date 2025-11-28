Авторизация

Долар США слабо зміцнюється до основних світових валют

09:20 28.11.2025 |

Фінанси

Курс долара США слабко підвищується в парах з євро, фунтом стерлінгів та єною вранці в п'ятницю.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,03%, ширший WSJ Dollar Index - 0,06%.

З початку тижня DXY опустився приблизно на 0,5% і може завершити його найсильнішим падінням з кінця липня.

Вплив на динаміку американської валюти чинить зростання очікувань зниження базової процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС) на засіданні в грудні, а також наступного року. Зміцненню цих очікувань сприяли повідомлення ЗМІ про те, що економічний радник Білого дому Кевін Гассетт став головним претендентом на посаду наступного голови Федрезерву. Гассетта вважають прихильником пом'якшення грошово-кредитної політики, зазначає Trading Economics.

Ринок оцінює ймовірність зменшення ставки ФРС на засіданні 9-10 грудня в 84,7% проти 39,1% тижнем раніше, за даними CME FedWatch. Наступного року трейдери прогнозують три зниження базової ставки.

Євро за даними на 8:01 кЧ торгується на рівні $1,1587 порівняно з $1,1596 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта до долара становить $1,3232 проти $1,3241 напередодні.

У парі з єною долар піднімається до 156,4 єни зі 156,31 єни на закриття сесії в четвер.

Курс долара в парі з офшорним юанем становить 7,0731 юаня порівняно з 7,0739 юаня напередодні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1928
  0,1059
 0,25
EUR
 1
 48,8719
  0,0762
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9434  0,04 0,10 42,4993  0,06 0,13
EUR 48,6962  0,02 0,05 49,3245  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2400  0,05 0,13 42,2700  0,05 0,13
EUR 48,8755  0,01 0,02 48,9020  0,00 0,01

