Корирування
"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
Нельсон Мандела
Індійська рупія рекордно слабшає на тлі наслідків війни РФ проти України
12:38 27.11.2025 |
Індійська рупія стала найгіршою валютою Азії у 2025 році через високі тарифи США, наслідки війни в Україні, відтік інвесторів та дефіцит поточного рахунку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Bloomberg.
Індійська рупія за підсумками 2025 року показує наразі найгірші результати серед всіх валют Азії.
Це сталося через анонсовані високі тарифи США на індійські товари та загрозу санкцій за купівлю російської енергії та озброєнь. В результаті даних факторів, іноземні інвестори вивели з Індії близько 16,3 млрд доларів із фондового ринку.
Якщо ситуація не зміниться, то індійська рупія поб'є рекорд найбільшого річного падіння з 2022 року.
У спробі стабілізувати рупію, Резервний банк Індії (RBI) продав понад 30 млрд доларів США зі своїх валютних резервів з кінця липня, що тимчасово дозволило уникнути нового мінімуму у жовтні.
От тільки 21 листопада рупія обвалилася до 89,48 за долар, що свідчить про тимчасове припинення інтервенцій центрального банку. Експерти вважають, що RBI зберігає резерви у очікуванні переговорів із США щодо торгівлі.
Слабка рупія має як позитивні, так і негативні наслідки: вона здешевлює індійські товари на зовнішніх ринках та підтримує родини працівників за кордоном через перекази, але одночасно подорожчання імпорту підвищує ціни на нафту, добрива та електроніку.
Наразі рупія перебуває на критичному рівні, а її подальша динаміка залежатиме від торговельних переговорів із США та здатності RBI підтримувати валюту.
Партнерство Росії та Індії
Індія зазнала економічних та торгових втрат через співпрацю з Росією, особливо в контексті війни Росії проти України та санкційного тиску США та ЄС.
Так, через тісні відносини з Росією Вашингтон у 2025 році підвищив мита на більшість індійських товарів до 50%, включно з "додатковими" тарифами, пов'язаними з покупками російських енергоносіїв та озброєння. Це негативно вплинуло на індійських виробників, які орієнтуються на американський ринок.
Рівень відключень наразі один з найбільших з літа 2024 року, в результаті понад 30% мережі найбільшого мобільного оператора зв'язку "Київстар" без живлення, заявляє CEO компанії Олександр Комаров і радить користувачам фіксованого інтернету подбати про резервне живлення роутерів, щоб всі довше могли залишатися зі зв'язком.