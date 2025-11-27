Фінансові новини
- |
- 27.11.25
- |
- 12:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Європейські ринки акцій змінюються слабо і різноспрямовано
12:13 27.11.2025 |
Європейські фондові індекси змінюються слабо і різноспрямовано на торгах у четвер.
Індекси впевнено зросли напередодні завдяки посиленим очікуванням зниження базової відсоткової ставки Федеральною резервною системою (ФРС), а також надіям на врегулювання питання можливості припинення розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України.
У четвер трейдери очікують публікації зведеного індексу споживчої та ділової довіри в єврозоні за листопад. Біржі США закриті 27 листопада з нагоди Дня подяки.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 11:45 к.ч. підвищився на 0,01% - до 574,26 пункту.
Британський FTSE 100 опустився на 0,17%, французький CAC 40 - на 0,02%, іспанський IBEX 35 - також на 0,02%. Німецький DAX додав 0,32%, італійський FTSE MIB - 0,29%.
Лідером зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 є акції німецького виробника спортивних товарів Puma SE (+13,4%). Папери компанії дорожчають на повідомленні Bloomberg про те, що китайська Anta Sports Products розглядає можливість купівлі Puma. За словами джерел агентства, Anta працює з консультантом над потенційною заявкою на купівлю німецької компанії. Серед інших потенційних претендентів на придбання Puma називаються китайський виробник спортивних товарів Li Ning Co. і японська Asics Corp.
Впевнений підйом також демонструють папери Redcare Pharmacy (+3,9%), Deutsche Boerse (+3,8%), Land Securities Group (+3,1%).
Капіталізація Remy Cointreau збільшилася на 4,2%. Французький виробник алкогольної продукції скоротив чистий прибуток і виручку в першому фінансовому півріччі, причому перший показник перевершив прогнози ринку, а другий збігся з очікуваннями. Крім того, Remy Cointreau підтвердила прогнози на весь фінрік.
Лідером зниження у зведеному індексі є акції британського оператора студентських гуртожитків (-4,7%). Помітно дешевшають також папери voestalpine (-2,8%), Prosus (-2,1%), Novo Nordisk (-1,9%).
Ринкова вартість швейцарської хімкомпанії Sika зменшилася на 0,3%. Компанія оголосила, що зафіксує разове списання в розмірі 100 млн швейцарських франків ($124 млн) цього року у зв'язку з реорганізацією китайських операцій і низкою заходів зі скорочення витрат.
Котирування акцій оборонних компаній помірно підвищуються. Капіталізація Hensoldt збільшилася на 1,5%, Rheinmetal - на 2,1%, Saab - на 2,4%, Leonardo - на 1,8%.
Президент США Дональд Трамп заявив напередодні, що сторони близькі до досягнення домовленості щодо врегулювання в Україні. Трамп також повідомив у соцмережі X, що його спецпосланець Стів Віткофф попрямує на переговори із президентом РФ Володимиром Путіним до Москви, щоб завершити складання "мирного плану", а міністр армії США Ден Дрісколл зустрінеться з представниками української сторони.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|"Мідас": ДБР порушило справи щодо двох своїх співробітників
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
|В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|УЕБ вимушена застосовувати санкції до порушників правил торгів необробленою деревиною
Стабільність та надійність ринку великою мірою залежить від виконання укладених угод. Українська енергетична біржа, що здійснює постійні торги необробленою деревиною, приділяє цьому питанню велику увагу та проводить постійний моніторинг стану виконання взятих на себе зобов’язань учасниками торговельних операцій.
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Індійська рупія рекордно слабшає на тлі наслідків війни РФ проти України
|Європейські ринки акцій змінюються слабо і різноспрямовано
|Ексвласники ПриватБанку не сплатили понад $3 млрд за рішенням Високого суду Англії, банк переходить до примусового виконання
|Долар США дешевшає до основних світових валют
|Ощадбанк у жовтні збільшив портфель кредитів юрособам на 4,2 млрд грн
|Мінфін і Податкова служба України роз’яснили оподаткування криптоактивів
|Витрати українців за кордоном у 2025 році скоротяться на 10%, прогнозують в НБУ
Бізнес
|Китай знову займає місце серед лідерів майнінгу біткоїнів
|Порт USB Type-C як стандарт: у ЄС схвалили вимоги до зарядних пристроїв
|WhatsApp повернув функцію з перших версій, яку любили користувачі: як вона працює
|Bloomberg: Оцінка власника TikTok ByteDance зросла до $480 млрд
|"єЧерга": для вантажівок запровадять нові правила на кордоні для прогнозованості руху
|Стартап Respeecher навчив ШІ озвучувати тексти живою українською мовою
|До третини мережі "Київстар" без живлення, її СЕО радить клієнтам подбати про резервне живлення роутерів
Рівень відключень наразі один з найбільших з літа 2024 року, в результаті понад 30% мережі найбільшого мобільного оператора зв'язку "Київстар" без живлення, заявляє CEO компанії Олександр Комаров і радить користувачам фіксованого інтернету подбати про резервне живлення роутерів, щоб всі довше могли залишатися зі зв'язком.