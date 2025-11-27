Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейські ринки акцій змінюються слабо і різноспрямовано

Європейські фондові індекси змінюються слабо і різноспрямовано на торгах у четвер.

Індекси впевнено зросли напередодні завдяки посиленим очікуванням зниження базової відсоткової ставки Федеральною резервною системою (ФРС), а також надіям на врегулювання питання можливості припинення розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України.

У четвер трейдери очікують публікації зведеного індексу споживчої та ділової довіри в єврозоні за листопад. Біржі США закриті 27 листопада з нагоди Дня подяки.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 11:45 к.ч. підвищився на 0,01% - до 574,26 пункту.

Британський FTSE 100 опустився на 0,17%, французький CAC 40 - на 0,02%, іспанський IBEX 35 - також на 0,02%. Німецький DAX додав 0,32%, італійський FTSE MIB - 0,29%.

Лідером зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 є акції німецького виробника спортивних товарів Puma SE (+13,4%). Папери компанії дорожчають на повідомленні Bloomberg про те, що китайська Anta Sports Products розглядає можливість купівлі Puma. За словами джерел агентства, Anta працює з консультантом над потенційною заявкою на купівлю німецької компанії. Серед інших потенційних претендентів на придбання Puma називаються китайський виробник спортивних товарів Li Ning Co. і японська Asics Corp.

Впевнений підйом також демонструють папери Redcare Pharmacy (+3,9%), Deutsche Boerse (+3,8%), Land Securities Group (+3,1%).

Капіталізація Remy Cointreau збільшилася на 4,2%. Французький виробник алкогольної продукції скоротив чистий прибуток і виручку в першому фінансовому півріччі, причому перший показник перевершив прогнози ринку, а другий збігся з очікуваннями. Крім того, Remy Cointreau підтвердила прогнози на весь фінрік.

Лідером зниження у зведеному індексі є акції британського оператора студентських гуртожитків (-4,7%). Помітно дешевшають також папери voestalpine (-2,8%), Prosus (-2,1%), Novo Nordisk (-1,9%).

Ринкова вартість швейцарської хімкомпанії Sika зменшилася на 0,3%. Компанія оголосила, що зафіксує разове списання в розмірі 100 млн швейцарських франків ($124 млн) цього року у зв'язку з реорганізацією китайських операцій і низкою заходів зі скорочення витрат.

Котирування акцій оборонних компаній помірно підвищуються. Капіталізація Hensoldt збільшилася на 1,5%, Rheinmetal - на 2,1%, Saab - на 2,4%, Leonardo - на 1,8%.

Президент США Дональд Трамп заявив напередодні, що сторони близькі до досягнення домовленості щодо врегулювання в Україні. Трамп також повідомив у соцмережі X, що його спецпосланець Стів Віткофф попрямує на переговори із президентом РФ Володимиром Путіним до Москви, щоб завершити складання "мирного плану", а міністр армії США Ден Дрісколл зустрінеться з представниками української сторони.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2987
  0,0726
 0,17
EUR
 1
 48,9481
  0,0304
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 09:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9840  0,01 0,02 42,5556  0,03 0,08
EUR 48,7212  0,03 0,05 49,3812  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2750  0,02 0,06 42,3050  0,02 0,06
EUR 49,0220  0,14 0,28 49,0440  0,14 0,28

