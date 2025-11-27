Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ексвласники ПриватБанку не сплатили понад $3 млрд за рішенням Високого суду Англії, банк переходить до примусового виконання

10:19 27.11.2025 |

Фінанси

Ексвласники ПриватБанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, які за рішенням Високого суду Англії від 10 листопада зобов'язані сплатити банку понад $3 млрд для відшкодування збитків та відсотків на момент рішення, не зробили цього у відведений для добровільної сплати термін до 24 листопада, повідомив банк агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

"Станом на сьогодні відповідачі не здійснили жодних виплат на відшкодування збитків ПриватБанку, визначених судовим рішенням", - зазначили у ПриватБанку, який був націоналізований наприкінці 2016 року.

Зважаючи на те, що клопотання про загальне зупинення виконання рішення суд відхилив, рішення підлягає негайному примусовому виконанню, наголосила фінустанова.

Державний банк уточнив, що рішення Високого суду Англії може бути виконане не лише у Великій Британії, але й в інших юрисдикціях згідно з відповідним національним законодавством країн. ПриватБанк готується розпочати процедури визнання та виконання цього рішення у низці юрисдикцій поза межами Великої Британії, зокрема в Україні, де відповідачі володіють активами.

Банк запевнив, що має досвід і ресурси, необхідні для використання всіх доступних юридичних механізмів примусового виконання - незалежно від складності структури володіння активами.

"Примусове виконання буде досить тривалим і складним процесом. ПриватБанк і надалі вживатиме всіх необхідних заходів для забезпечення виконання рішення суду в повному обсязі - у тому числі через механізми транскордонного стягнення", - зазначила фінустанова.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1928
  0,1059
 0,25
EUR
 1
 48,8719
  0,0762
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 09:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9840  0,01 0,02 42,5556  0,03 0,08
EUR 48,7212  0,03 0,05 49,3812  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2750  0,02 0,06 42,3050  0,02 0,06
EUR 49,0220  0,14 0,28 49,0440  0,14 0,28

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес