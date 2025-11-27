Фінансові новини
Долар США дешевшає до основних світових валют
09:42 27.11.2025 |
Долар США дешевшає до євро, фунта стерлінгів і єни на торгах у четвер.
Активність торгів, імовірно, буде низькою з огляду на свято в США (День подяки).
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,14%, ширший WSJ Dollar Index - 0,16%.
На долар тисне зростання очікувань щодо зниження базової процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС) як у грудні, так і наступного року.
Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, шанси на її зменшення на засіданні 9-10 грудня трейдери оцінюють у 83,4% проти 30,1% тиждень тому, за даними CME FedWatch.
Водночас інформація ЗМІ про те, що економічний радник Білого дому Кевін Гассетт став головним претендентом на посаду наступного голови Федрезерву, посилює очікування щодо пом'якшення політики ЦБ наступного року. Експерти вважають, що позиція Гассетта в плані ГКП близька до позиції президента США Дональда Трампа, який вимагає від ФРС знизити ставку, зазначає Trading Economics.
Пара євро/долар за даними на 7:55 кч у четвер торгується на рівні $1,1605 порівняно з $1,1595 на закриття попередньої сесії.
Вартість фунта до долара становить $1,3261 проти $1,3241 напередодні. У середу фунт подорожчав на 0,6% на тлі бюджетного послання міністра фінансів Великої Британії Рейчел Рівз. Вона оголосила про плани введення надбавки до податку на житло вартістю понад 2 млн фунтів стерлінгів ($2,6 млн) з квітня 2028 року. Крім того, влада підвищить ставки податків на майно, заощадження й дивідендний дохід. Рівз також дала зрозуміти, що уряд дотримуватиметься більш стриманого підходу до держзапозичень.
Курс долара до єни опустився під час торгів до 155,87 єни з 156,47 єни на закриття попередньої сесії. Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,0768 юаня порівняно з 7,0689 юаня напередодні.
|
|
ТОП-НОВИНИ
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|УЕБ вимушена застосовувати санкції до порушників правил торгів необробленою деревиною
Стабільність та надійність ринку великою мірою залежить від виконання укладених угод. Українська енергетична біржа, що здійснює постійні торги необробленою деревиною, приділяє цьому питанню велику увагу та проводить постійний моніторинг стану виконання взятих на себе зобов’язань учасниками торговельних операцій.
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
До третини мережі "Київстар" без живлення, її СЕО радить клієнтам подбати про резервне живлення роутерів
Рівень відключень наразі один з найбільших з літа 2024 року, в результаті понад 30% мережі найбільшого мобільного оператора зв'язку "Київстар" без живлення, заявляє CEO компанії Олександр Комаров і радить користувачам фіксованого інтернету подбати про резервне живлення роутерів, щоб всі довше могли залишатися зі зв'язком.