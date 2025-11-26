Фінансові новини
Ощадбанк у жовтні збільшив портфель кредитів юрособам на 4,2 млрд грн
21:19 26.11.2025 |
Ощадбанк у жовтні 2025 року наростив портфель кредитів юридичним особам на 4,2 млрд грн, за його даними це найбільший приріст серед українських банків, йдеться у релізі на сайті фінустанови.
Ощадбанк нагадав, що загальний обсяг його портфеля кредитів юридичним особам на 1 жовтня цього року становив 99 млрд грн, з них 30 млрд грн - кредити мікро-, малому та середньому бізнесу, решта - корпоративному бізнесу.
Як зазначається у релізі із посиланням на дані Нацбанку, net-портфель Ощадбанку на початок жовтня становив 13,6% ринку кредитування юридичних осіб, що забезпечувало першу позицію на ньому.
"За час повномасштабного вторгнення Ощадбанк спрямовує вільну ліквідність на підтримку реального сектору економіки, і за цей період кредитний портфель корпоративного бізнесу зріс більш ніж у півтора разу, або на 23,5 млрд грн, при частці цього сегмента у 70% портфеля юридичних осіб", - наводяться в релізі слова заступника голови правління банку Юрія Каціона, який відповідає за цей напрямок.
Як повідомлялося, за жовтень 2025 року кредитний портфель корпоративного сегмента зріс на 2,6%, або на 26,9 млрд грн - до 970,1 млрд грн. Гривневі кредити бізнесу додали 1,7%, або 11,5 млрд грн, досягнувши 689,7 млрд грн, тим часом валютні збільшилися на 4,2%, або на $267 млн - до $6,68 млрд.
Згідно з даними НБУ, на початок жовтня цього року Ощадбанк з загальними активами 485,69 млрд грн (12,3% від загального обсягу) був другим за цим показником серед 60 банків.
До третини мережі "Київстар" без живлення, її СЕО радить клієнтам подбати про резервне живлення роутерів

Рівень відключень наразі один з найбільших з літа 2024 року, в результаті понад 30% мережі найбільшого мобільного оператора зв'язку "Київстар" без живлення, заявляє CEO компанії Олександр Комаров і радить користувачам фіксованого інтернету подбати про резервне живлення роутерів, щоб всі довше могли залишатися зі зв'язком.
