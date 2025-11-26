Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінфін і Податкова служба України роз’яснили оподаткування криптоактивів

10:57 26.11.2025 |

Фінанси, Економіка

Мінфін спільно з Державною податковою службою України запустили комунікаційну кампанію «Податки захищають». У рамках цієї ініціативи вони розповіли про те, як відбувається оподаткування доходу від операцій із криптоактивами в країні.

Згідно з матеріалом, громадяни, які працюють у цьому секторі, зобов'язані сплачувати ПДФО в розмірі 18% і військовий збір - 5%. Як приклад у статті наводиться фізична особа з доходом у 96 000 гривень щорічно.

Це чистий приріст капіталу від операцій з криптоактивами. Отримавши його, трейдер має самостійно подати декларацію про доходи через електронний кабінет на сайті Державної податкової служби України до 1 травня.

При цьому з 17 280 гривень сплаченого збору (ПДФО) частина йде до державного бюджету (3629 гривень), а інша - до місцевого (13 651 гривня). Також у Мінфіні та податковій нагадали, що в разі несплати податків військові, а також державні служби недоотримують фінансування.

Нагадаємо, в Україні в розробці перебуває законопроєкт про віртуальні активи. Це нормативний фреймворк, який охоплює, зокрема, оподаткування доходу від операцій із криптовалютами.

У вересні 2025 року він пройшов перше читання у Верховній Раді.


У законопроєкт закладено схожий механізм оподаткування - ті самі 23%. Однак білль також вводить «пільговий період», під час якого доходи можна легалізувати за зниженою ставкою - 5% ПДФО плюс 5% військовий збір.
За матеріалами: incrypted.com
