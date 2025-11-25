Авторизация

Витрати українців за кордоном у 2025 році скоротяться на 10%, прогнозують в НБУ

12:55 25.11.2025 |

Фінанси

Витрати українців за кордоном, які обліковуються за статтею "імпорт подорожей", у 2025 році скоротяться приблизно на 10% порівняно з минулим роком і становитимуть близько $12 млрд, прогнозує перший заступник голови Національного банку України (НБУ) Сергій Ніколайчук.

"У 2023 році витрати українців за кордоном досягли максимальних значень - близько $20 млрд. Після цього ми спостерігаємо їхнє поступове зниження: доволі різке у 2024 році, і цього року очікуємо ще близько мінус 10%", - зазначив він у подкасті Центру економічної стратегії.

Ніколайчук уточнив, що карткові розрахунки українців за кордоном включаються до цієї статистики як складова імпорту послуг за напрямом "подорожі". При цьому скорочення витрат відбувається попри те, що міграція українців триває.

"Ми оцінюємо, що виключно за рахунок міграції чисельність населення України у 2025 році зменшиться приблизно на 200 тисяч осіб. Але люди, які переїхали за кордон, поступово адаптуються, отримують більше доходів на місці й менше користуються ресурсами з України, у тому числі через карткові розрахунки", - пояснив представник НБУ.

За даними Нацбанку, за дев'ять місяців 2025 року українці здійснили за кордоном операцій з картками українських банків на суму 262,0 млрд грн, що на 1,9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. З цієї суми 213,9 млрд грн припадали на розрахунки в торговельних терміналах, а 48,1 млрд грн - на отримання готівки.

Кількість операцій за кордоном зросла на 9,3% - до 275,6 млн транзакцій, з них 270,2 млн становили безготівкові розрахунки, тоді як операції з отримання готівки - 5,5 млн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3713
  0,2164
 0,51
EUR
 1
 48,9177
  0,4016
 0,83

Курс обміну валют на сьогодні, 11:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0037  0,11 0,26 42,7174  0,19 0,46
EUR 48,7240  0,24 0,50 49,8420  0,71 1,45

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,4700  0,17 0,41 42,5000  0,17 0,41
EUR 48,9760  0,26 0,53 48,9985  0,26 0,54

