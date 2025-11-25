Фінансові новини
- |
- 25.11.25
- |
- 23:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
BlackRock назвала біткоїн засобом збереження вартості, а не глобальною платіжною мережею
08:43 25.11.2025 |
Сьогодні біткоїн виконує роль передусім засобу збереження вартості, тоді як використовувати його як глобальну платіжну систему поки що рано. Про це заявив голова відділу цифрових активів компанії BlackRock Роберт Мітчник.
За його словами, для масштабування розрахунків потрібен серйозний розвиток інфраструктури Lightning Network та інших рішень другого рівня:
«Щоб біткоїн став дійсно масштабною платіжною мережею, йому необхідний потужний розвиток інфраструктури Lightning Network та інших L2».
Мітчник зазначив, що структура інвесторів у біткоїн-ETF BlackRock суттєво змінилася протягом 2024 року. Якщо у І кварталі близько 80% інвесторів були роздрібними покупцями, то сьогодні частка роздрібних і інституційних інвесторів зрівнялася.
Крім того, для хедж-фондів біткоїн позиціонується здебільшого як інструмент арбітражу - «довгі спотові і короткі фʼючерсні позиції».
Водночас великі фінансові установи, зокрема пенсійні фонди та сімейні офіси, розглядають першу криптовалюту як інструмент диверсифікації та хеджу від макроризиків.
На думку Мітчника, історично до глобально прийнятих монетарних альтернатив належать «золото, біткоїн і в певній мірі срібло». У цьому контексті він підкреслив, що криптоіндустрія «сама собі забила автогол», коли почала називати біткоїн ризиковим активом, формуючи торгівельні шаблони поведінки.
Для біткоїна природну підтримку створюють низькі процентні ставки, слабкість долара та зростання ліквідності. При цьому біткоїн, за його словами, «не повинен реагувати на геополітичні ризики», оскільки він поза прив'язкою до конкретної країни.
Відмітимо, що співзасновник компанії Strategy (раніше MicroStrategy) Майкл Сейлор сприймає біткоїн як основу нової світової фінансової системи, а у QCP Capital назвали інтерес до біткоїна як «актива-захисника».
Окрему увагу Мітчник приділив ролі стейблкоїнів, назвавши їх «зручним способом ефективно переміщувати вартість». Він очікує, що «стейблкоїни підуть далеко за межі криптобірж і DeFi» - у сфери роздрібних розрахунків, корпоративних транзакцій та міжнародних переказів.
Тим часом CEO Tether Паоло Ардоіно нещодавно заявив, що потреба у стейблкоїнах загалом і USDT зокрема зникне через 50 років.
Однак, на думку Мітчника, конкуренція між першою криптовалютою та стейблкоїнами можлива лише частково, зокрема в сегменті роздрібних переказів.
Коментуючи настрої ринку після подій 10-11 жовтня, він застеріг, що не варто чекати миттєвого відновлення:
«Після таких подій не варто очікувати, що ринок відразу "відскочить і полетить" - потрібен час на "загоєння"».
Його ключова порада інвесторам залишається незмінною: «не намагатися таймити ринок» і розглядати стратегію довгострокового утримання на горизонті від трьох років.
Разом з тим, Мітчник відмітив трансформацію поглядів CEO BlackRock Ларрі Фінка на біткоїн, яка була поступовою: він «робив роботу, був відкритим до нових ідей» і глибоко вивчав технологію та ринок.
За його словами, Фінк заслуговує поваги за здатність змінювати позицію на основі нових даних, адже «це гідна якість - переглядати свої погляди, коли змінюються факти».
Нагадаємо, що нещодавно генеральний директор BlackRock визнав, що більше не вважає біткоїн «індексом відмивання грошей», яким він його сприймав ще у 2017 році.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|"Мідас": ДБР порушило справи щодо двох своїх співробітників
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
|В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|УЕБ вимушена застосовувати санкції до порушників правил торгів необробленою деревиною
Стабільність та надійність ринку великою мірою залежить від виконання укладених угод. Українська енергетична біржа, що здійснює постійні торги необробленою деревиною, приділяє цьому питанню велику увагу та проводить постійний моніторинг стану виконання взятих на себе зобов’язань учасниками торговельних операцій.
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Витрати українців за кордоном у 2025 році скоротяться на 10%, прогнозують в НБУ
|BlackRock назвала біткоїн засобом збереження вартості, а не глобальною платіжною мережею
|У Мінфіні розкритикували ідею підняти зарплати учителям до трьох мінімалок
|НБУ пояснив зростання обсягів касових оборотів банків
|Біткойн продовжує оновлювати мінімуми з квітня
|Долар США зміцнюється до євро і фунта, дешевшає до єни
Бізнес
|TSMC стикається з бюрократичними проблемами для запуску фабрики у Німеччині
|ЄС намагається виправити проблему з cookies, яку сам спричинив
|За десять місяців 61% нових ФОПів зареєстрували жінки – Опендатабот
|Windows 11 отримає ШІ-агентів на панелі завдань і нові можливості Copilot
|Розмір компенсації для власників генераторів оновлено – Мінцифри
|Google запускає Gemini 3: нову "найрозумнішу" модель штучного інтелекту
|92% авто, ввезених з Китаю до України у жовтні 2025-го, – електричні