BlackRock назвала біткоїн засобом збереження вартості, а не глобальною платіжною мережею

Роберт Мітчник розповів в інтервʼю про погляд на біткоїн як засіб збереження вартості, а не глобальну платіжну систему.

Він зазначив, що інституціонали вирівняли позиції з роздрібом у біткоїн-ETF.

Також керівник відділу цифрових активів очікує, що стейблкоїни «вийдуть за межі» крипторинку.

Сьогодні біткоїн виконує роль передусім засобу збереження вартості, тоді як використовувати його як глобальну платіжну систему поки що рано. Про це заявив голова відділу цифрових активів компанії BlackRock Роберт Мітчник.

За його словами, для масштабування розрахунків потрібен серйозний розвиток інфраструктури Lightning Network та інших рішень другого рівня:

«Щоб біткоїн став дійсно масштабною платіжною мережею, йому необхідний потужний розвиток інфраструктури Lightning Network та інших L2».

Мітчник зазначив, що структура інвесторів у біткоїн-ETF BlackRock суттєво змінилася протягом 2024 року. Якщо у І кварталі близько 80% інвесторів були роздрібними покупцями, то сьогодні частка роздрібних і інституційних інвесторів зрівнялася.

Крім того, для хедж-фондів біткоїн позиціонується здебільшого як інструмент арбітражу - «довгі спотові і короткі фʼючерсні позиції».

Водночас великі фінансові установи, зокрема пенсійні фонди та сімейні офіси, розглядають першу криптовалюту як інструмент диверсифікації та хеджу від макроризиків.

На думку Мітчника, історично до глобально прийнятих монетарних альтернатив належать «золото, біткоїн і в певній мірі срібло». У цьому контексті він підкреслив, що криптоіндустрія «сама собі забила автогол», коли почала називати біткоїн ризиковим активом, формуючи торгівельні шаблони поведінки.

Для біткоїна природну підтримку створюють низькі процентні ставки, слабкість долара та зростання ліквідності. При цьому біткоїн, за його словами, «не повинен реагувати на геополітичні ризики», оскільки він поза прив'язкою до конкретної країни.

Відмітимо, що співзасновник компанії Strategy (раніше MicroStrategy) Майкл Сейлор сприймає біткоїн як основу нової світової фінансової системи, а у QCP Capital назвали інтерес до біткоїна як «актива-захисника».

Окрему увагу Мітчник приділив ролі стейблкоїнів, назвавши їх «зручним способом ефективно переміщувати вартість». Він очікує, що «стейблкоїни підуть далеко за межі криптобірж і DeFi» - у сфери роздрібних розрахунків, корпоративних транзакцій та міжнародних переказів.

Тим часом CEO Tether Паоло Ардоіно нещодавно заявив, що потреба у стейблкоїнах загалом і USDT зокрема зникне через 50 років.

Однак, на думку Мітчника, конкуренція між першою криптовалютою та стейблкоїнами можлива лише частково, зокрема в сегменті роздрібних переказів.

Коментуючи настрої ринку після подій 10-11 жовтня, він застеріг, що не варто чекати миттєвого відновлення:

«Після таких подій не варто очікувати, що ринок відразу "відскочить і полетить" - потрібен час на "загоєння"».

Його ключова порада інвесторам залишається незмінною: «не намагатися таймити ринок» і розглядати стратегію довгострокового утримання на горизонті від трьох років.

Разом з тим, Мітчник відмітив трансформацію поглядів CEO BlackRock Ларрі Фінка на біткоїн, яка була поступовою: він «робив роботу, був відкритим до нових ідей» і глибоко вивчав технологію та ринок.

За його словами, Фінк заслуговує поваги за здатність змінювати позицію на основі нових даних, адже «це гідна якість - переглядати свої погляди, коли змінюються факти».

Нагадаємо, що нещодавно генеральний директор BlackRock визнав, що більше не вважає біткоїн «індексом відмивання грошей», яким він його сприймав ще у 2017 році.