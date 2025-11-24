Фінансові новини
- 24.11.25
- 10:46
RSS
мапа сайту
У Мінфіні розкритикували ідею підняти зарплати учителям до трьох мінімалок
08:55 24.11.2025 |
Міністерство фінансів вважає, що підвищення окладу вчителів до трьох мінімальних зарплат із вересня 2026 року є надто дорогим і створює ризикований прецедент.
Про це заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев на засіданні освітнього комітету 21 листопада.
За його словами, пропозиція голови освітнього комітету Сергія Бабака про підвищення зарплати вчителів до трьох мінімальних окладів із вересня 2026 року є непідйомною. Уряд уже запланував додатково виділити на освіту 48 млрд грн на 2026 рік, зокрема, 41 млрд грн для середньої школи та 7 млрд грн для вищої освіти.
На думку Єрмоличева, основна проблема виникає при плануванні бюджету на наступний рік, щоб зберегти тенденцію підвищення, у 2027 році потрібно буде знайти 92,6 млрд грн додаткових коштів.
У Мінфіні також прогнозують, що аналогічні фінансові вимоги неминуче виникнуть і в інших бюджетних сферах. За розрахунками міністерства, для того, щоб підтримати порівнянний рівень зарплат в охороні здоров'я, соціальному захисті та культурі, державі додатково знадобиться ще близько 100 млрд грн.
Заступник міністра фінансів підсумував, що держава не може дозволити собі збільшити видатки на 200 млрд гривень лише на заробітну плату, не враховуючи при цьому соціальні виплати чи пенсії.
У відповідь на це, представник профспілки освітян висловив занепокоєння, що в результаті вчителі можуть залишитися без обіцяного підвищення зарплати, але водночас отримають збільшене навантаження та будуть переведені на строкові договори, на чому наполягає ініціатор реформи Сергій Бабак.
