НБУ пояснив зростання обсягів касових оборотів банків

08:31 24.11.2025 |

Фінанси

Національний банк України фіксує збільшення обсягів надходження готівки у банках. Це зумовлено подальшим відновленням економічної активності, частина якої обслуговується готівковим обігом.

Про це йдеться у повідомленні Нацбанку.

"Цьому сприяли, зокрема, підвищення заробітної плати та соціальних виплат населенню, стійкий споживчий попит на товари та послуги, сповільнення темпів інфляції та стійка ситуація на валютному ринку", - пояснив НБУ.

"Обсяги касових оборотів банків за січень - вересень 2025 року зросли. Так, обсяг надходжень готівки до кас банків за дев'ять місяців цього року становив 2 198,5 млрд грн. Це на 7,8% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року", - зазначає регулятор.

Видача готівки з кас банків за січень - вересень 2025 року також збільшилася (на 10%) та становила 2 273,1 млрд грн.

"Водночас на збільшення обсягів видачі готівки з кас банків, зокрема у III кварталі цього року, вплинули ризики, пов'язані із зростанням інтенсивності атак, у тому числі на енергетичну та іншу інфраструктуру. Це спонукає громадян робити певний запас готівкової гривні", - говориться у повідомленні.

Найбільші обсяги готівки з кас за дев'ять місяців 2025 року банки традиційно видавали (% від загального обсягу видатків) за операціями клієнтів із використанням платіжних карток (85% від загального обсягу видатків), для придбання іноземної валюти в клієнтів (5,4% від загального обсягу видатків) та для підкріплення операторів поштового зв'язку (3,3% від загального обсягу видатків).

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків у цей період були (% від загального обсягу надходжень) торговельна виручка (31,8% від загального обсягу надходжень) та операції клієнтів з використанням платіжних карток (24,4% від загального обсягу надходжень).

А також - надходження від продажу іноземної валюти (14,9% від загального обсягу надходжень) та виручка від усіх видів послуг (13,5% від загального обсягу надходжень).

За матеріалами: Економічна правда
 

