Долар США зміцнюється до євро і фунта, дешевшає до єни

Долар США зміцнюється до євро і фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю, дешевшає в парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,11%, ширший WSJ Dollar Index - 0,06%.

Опублікований напередодні звіт з ринку праці США за вересень не прояснив перспективи подальших дій Федеральної резервної системи (ФРС).

Дані Мінпраці США показали максимальне за п'ять місяців збільшення кількості робочих місць у країні - на 119 тис., при тому, що безробіття підвищилося до 4,4% із серпневих 4,3%. Крім того, Мінпраці переглянуло дані про кількість робочих місць за липень і серпень зі зниженням - їхнє зростання за ці два місяці було на 33 тис. меншим, ніж повідомлялося раніше.

Відомство оголосило, що не публікуватиме даних про стан ринку праці за жовтень, оскільки найтриваліший в історії країни шатдаун завадив збору даних, необхідних для розрахунку рівня безробіття та інших показників. При цьому листопадовий звіт по ринку буде опубліковано лише 16 грудня, а не 5 грудня, як планувалося спочатку, тобто вже після засідання ФРС, призначеного на 9-10 грудня.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, ймовірність її зниження Федрезервом у грудні на 25 б. п. оцінюється ринком наразі в 43,4%, за даними CME FedWatch.

Пара євро/долар до 13:55 к.ч. торгується на рівні $1,1508 порівняно з $1,1528 на закриття попередньої сесії.

Зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) в єврозоні, що розраховується HCOB і S&P Global, в поточному місяці зменшився до 52,4 пункту порівняно з 52,5 пункту в жовтні, показали опубліковані в п'ятницю попередні дані. Значення PMI вище 50 пунктів свідчить про зростання ділової активності.

У Великій Британії зведений PMI впав у листопаді до 50,5 пункту з 52,2 пункту місяцем раніше. Крім того, роздрібний продаж у країні в жовтні несподівано знизився на 1,1% щодо попереднього місяця, повідомило Національне статистичне управління (ONS). Опублікована статистика посилює побоювання щодо перспектив економіки США перед очікуваним наступного тижня бюджетним посланням, пише The Wall Street Journal.

Вартість фунта до долара становить $1,3043 проти $1,3073 напередодні.

Курс американської валюти до єни опустився до 156,84 єни з 157,46 на закриття попередньої сесії. Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1143 юаня порівняно з 7,1177 юаня на закриття ринку в четвер.

