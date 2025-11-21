Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Києві викрили організацію, яка створила фейкову біржу та привласнила мільйони інвесторів ЄС. ФОТО

14:24 21.11.2025 |

Фінанси

Слідчі поліції повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи.

Фігуранти привласнювали кошти громадян Євросоюзу під приводом торгівлі на фондовому ринку шляхом інвестування у криптовалюту та акції маловідомих "перспективних" компаній, інформує Цензор.НЕТ.

Серед потерпілих - понад 30 осіб. У ході спецоперації поліцейські провели 21 обшук та вилучили понад 1,4 мільйона доларів, більш як 5,8 мільйона гривень і 17 тисяч євро готівкою, здобутих злочинним шляхом.

Керівник оборудки та двоє його пособників організували в Києві кол-центр на 20 робочих місць, працівники якого телефонували потенційним клієнтам і залучали їх до інвестування коштів у криптовалюту та цінні папери.

Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення

Так звані менеджери VIP-клієнтів формували в потерпілих хибне уявлення про успішні торги на світових біржах. Для цього через віддалений доступ вони встановлювали на комп'ютери потерпілих спеціальне програмне забезпечення для проведення торгів. За його допомогою зловмисники фактично здійснювали контроль над комп'ютерами клієнтів та демонстрували їм фіктивні прибутки.

Після того як клієнти перераховували кошти на криптогаманці, учасники злочинної групи обготівковували їх через обмінні пункти на території Києва. Учасникам злочинної групи загрожує до 12 років ув'язнення. 


У Києві викрили організацію, яка створила фейкову біржу та привласнила мільйони інвесторів ЄС. ФОТО

У Києві викрили організацію, яка створила фейкову біржу та привласнила мільйони інвесторів ЄС. ФОТО

У Києві викрили організацію, яка створила фейкову біржу та привласнила мільйони інвесторів ЄС. ФОТО

У Києві викрили організацію, яка створила фейкову біржу та привласнила мільйони інвесторів ЄС. ФОТО

У Києві викрили організацію, яка створила фейкову біржу та привласнила мільйони інвесторів ЄС. ФОТО

У Києві викрили організацію, яка створила фейкову біржу та привласнила мільйони інвесторів ЄС. ФОТО
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1549
  0,0601
 0,14
EUR
 1
 48,5161
  0,2213
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8888  0,12 0,28 42,4363  0,12 0,29
EUR 48,4741  0,09 0,18 49,0909  0,09 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2600  0,04 0,11 42,2900  0,05 0,11
EUR 48,7975  0,10 0,21 48,8200  0,09 0,19

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес