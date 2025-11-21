Авторизация

Біткойн продовжує оновлювати мінімуми з квітня

14:52 21.11.2025 |

Фінанси

Біткойн різко дешевшає під час торгів у п'ятницю слідом за іншими ризиковими активами.

За даними CoinDesk, на 13:09 к.ч. криптовалюта дешевшає на 4,7% і торгується на рівні $83,073 тис. Під час торгів біткойн опускався до $81,629 тис., мінімуму з 10 квітня.

З початку листопада біткойн втратив приблизно чверть вартості, і місяць може стати для нього найгіршим із червня 2022 року.

Фондові індекси та інші ризикові активи знижуються в п'ятницю на побоюваннях "бульбашки" на ринку ШІ та сумнівів у тому, що Федеральна резервна система (ФРС) знизить ставки на грудневому засіданні. Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, ймовірність її зниження Федрезервом у грудні на 25 б.п. ринок оцінює у 35,4%, за даними CME FedWatch.

"Настрій на ринках украй негативний. Є відчуття, що хтось був змушений закривати позиції в біткойні, і наразі немає чіткості з приводу того, наскільки глибоким буде падіння", - зазначив Пратік Кала з Apollo Crypto.

У четвер група з 12 зареєстрованих у США біржових фондів, що інвестують у біткойн, зафіксувала відтік активів у розмірі $903 млн - це другий за величиною показник із січня 2024 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1549
  0,0601
 0,14
EUR
 1
 48,5161
  0,2213
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8888  0,12 0,28 42,4363  0,12 0,29
EUR 48,4741  0,09 0,18 49,0909  0,09 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2950  0,08 0,19 42,3250  0,08 0,19
EUR 48,7190  0,02 0,05 48,7375  0,01 0,03

