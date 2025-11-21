Біткойн продовжує оновлювати мінімуми з квітня

Біткойн різко дешевшає під час торгів у п'ятницю слідом за іншими ризиковими активами.

За даними CoinDesk, на 13:09 к.ч. криптовалюта дешевшає на 4,7% і торгується на рівні $83,073 тис. Під час торгів біткойн опускався до $81,629 тис., мінімуму з 10 квітня.

З початку листопада біткойн втратив приблизно чверть вартості, і місяць може стати для нього найгіршим із червня 2022 року.

Фондові індекси та інші ризикові активи знижуються в п'ятницю на побоюваннях "бульбашки" на ринку ШІ та сумнівів у тому, що Федеральна резервна система (ФРС) знизить ставки на грудневому засіданні. Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, ймовірність її зниження Федрезервом у грудні на 25 б.п. ринок оцінює у 35,4%, за даними CME FedWatch.

"Настрій на ринках украй негативний. Є відчуття, що хтось був змушений закривати позиції в біткойні, і наразі немає чіткості з приводу того, наскільки глибоким буде падіння", - зазначив Пратік Кала з Apollo Crypto.

У четвер група з 12 зареєстрованих у США біржових фондів, що інвестують у біткойн, зафіксувала відтік активів у розмірі $903 млн - це другий за величиною показник із січня 2024 року.

