ФРС знизить ставку набагато менше, ніж очікує Волл-стріт - експерт

Федеральна резервна система (ФРС) знизить базову відсоткову ставку набагато менше, ніж очікує Волл-стріт, вважає керівник напряму інструментів із фіксованою прибутковістю Vanguard Сара Деверо.

Величезні витрати бізнесу на ініціативи, пов'язані зі штучним інтелектом, стимулюватимуть впевнене економічне зростання в США, вважає вона.

На думку Деверо, Федрезерв опустить ставку ще один-два рази слідом за двома зниженнями по 25 базисних пунктів цієї осені. Такий прогноз різко відрізняється від очікувань ринку, що розраховує на три-чотири зменшення ставки до кінця 2026 року.

"Ринок наразі закладає занадто багато знижень ставки. Він занадто на це покладається, - заявила Деверо в інтерв'ю газеті Financial Times. - На нас чекає, можливо, ще одне або два зниження".

Вона вважає, що ставка ФРС досягне нейтрального рівня, що не стимулює, але й не обмежує економічну активність, до середини наступного року.

Очікування інвесторів щодо можливості чергового пом'якшення грошово-кредитної політики Федрезервом на грудневому засіданні ослабли останнім часом, що сприяло відкату на фондовому ринку США.

Vanguard прогнозує зростання американської економіки на 1,9% у 2025 році та очікує його прискорення до 2,25% у 2026 році. За словами Деверо, очікуване збільшення темпів зростання підтримується прогнозами збереження тенденції до швидкого підвищення витрат на ШІ-інфраструктуру.

Капіталовкладення, пов'язані з ШІ, зросли приблизно на 8% цього року, і Vanguard очікує збереження таких самих темпів наступного року. Ці витрати підтримуватимуть зростання економіки 2026 року, що обмежить можливості ФРС пом'якшувати ГКП без стимулювання інфляції, каже Деверо.

