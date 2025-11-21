Авторизация

ФРС знизить ставку набагато менше, ніж очікує Волл-стріт - експерт

Федеральна резервна система (ФРС) знизить базову відсоткову ставку набагато менше, ніж очікує Волл-стріт, вважає керівник напряму інструментів із фіксованою прибутковістю Vanguard Сара Деверо.

Величезні витрати бізнесу на ініціативи, пов'язані зі штучним інтелектом, стимулюватимуть впевнене економічне зростання в США, вважає вона.

На думку Деверо, Федрезерв опустить ставку ще один-два рази слідом за двома зниженнями по 25 базисних пунктів цієї осені. Такий прогноз різко відрізняється від очікувань ринку, що розраховує на три-чотири зменшення ставки до кінця 2026 року.

"Ринок наразі закладає занадто багато знижень ставки. Він занадто на це покладається, - заявила Деверо в інтерв'ю газеті Financial Times. - На нас чекає, можливо, ще одне або два зниження".

Вона вважає, що ставка ФРС досягне нейтрального рівня, що не стимулює, але й не обмежує економічну активність, до середини наступного року.

Очікування інвесторів щодо можливості чергового пом'якшення грошово-кредитної політики Федрезервом на грудневому засіданні ослабли останнім часом, що сприяло відкату на фондовому ринку США.

Vanguard прогнозує зростання американської економіки на 1,9% у 2025 році та очікує його прискорення до 2,25% у 2026 році. За словами Деверо, очікуване збільшення темпів зростання підтримується прогнозами збереження тенденції до швидкого підвищення витрат на ШІ-інфраструктуру.

Капіталовкладення, пов'язані з ШІ, зросли приблизно на 8% цього року, і Vanguard очікує збереження таких самих темпів наступного року. Ці витрати підтримуватимуть зростання економіки 2026 року, що обмежить можливості ФРС пом'якшувати ГКП без стимулювання інфляції, каже Деверо.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1549
  0,0601
 0,14
EUR
 1
 48,5161
  0,2213
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8888  0,12 0,28 42,4363  0,12 0,29
EUR 48,4741  0,09 0,18 49,0909  0,09 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2600  0,04 0,11 42,2900  0,05 0,11
EUR 48,7975  0,10 0,21 48,8200  0,09 0,19

