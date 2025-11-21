Ринок акцій США закрився в мінусі, попри сильну звітність Nvidia

Американські фондові індекси, що активно піднімалися на початку сесії, не змогли втриматися в "зеленій зоні" і завершили торги в четвер різким зниженням.

Спочатку підтримку ринку надала сильна квартальна звітність Nvidia Corp., найдорожчої компанії у світі. Однак потім інвестори стали турбуватися з приводу завищених котирувань чипмейкера і ШІ-сектора загалом.

Акції Nvidia подешевшали на 3,2%, хоча американський розробник графічних процесорів у третьому фінансовому кварталі збільшив чистий прибуток у 1,7 раза, виручку - в 1,6 раза, одночасно виручка знову виявилася рекордною.

Тиск на ринок також чинили сумніви в тому, чи генерують ШІ-компанії достатньо виручки і прибутку, щоб виправдати їхні колосальні витрати на інфраструктуру, зазначив Метт Мейлі з Miller Tabak + Co.

Також інвестори оцінювали статдані про стан американського ринку праці, оприлюднені із запізненням через припинення роботи федерального уряду.

Як стало відомо в четвер, кількість робочих місць в економіці США у вересні збільшилася на 119 тис. Аналітики, опитані Trading Economics, у середньому прогнозували підвищення на 50 тис.

Тим часом безробіття в країні позаминулого місяця збільшилося до 4,4% порівняно з 4,3% попереднього місяця. Це максимум із жовтня 2021 року.

Раніше міністерство праці США повідомило, що не публікуватиме даних за жовтень, оскільки найбільш тривалий в історії країни шатдаун завадив збору інформації, необхідної для розрахунку рівня безробіття.

Одночасно листопадовий звіт буде опубліковано лише 16 грудня, а не 5 грудня, як планувалося спочатку. Наступне засідання Федеральної резервної системи призначено на 9-10 грудня. Таким чином, перенесення дати публікації позбавляє керівництво Федрезерву критично важливої інформації для ухвалення рішень щодо зміни базової процентної ставки.

Імовірність зниження ставки ФРС на грудневому засіданні зараз оцінюється ринком у 39,6%, за даними FedWatch.

Капіталізація Walmart Inc. зросла на 6,5%. Найбільший у США ритейлер у третьому кварталі 2026 фінансового року збільшив чистий прибуток і виручку, а також підвищив річні прогнози.

Також компанія ухвалила рішення перенести лістинг із Нью-Йоркської фондової біржі на біржу Nasdaq. Її акції почнуть торгуватися на новому майданчику 9 грудня під колишнім тикером "WMT".

Ціна паперів Palo Alto Networks впала на 7,2%. Розробник рішень у сфері кібербезпеки знизив чистий прибуток на 5% у першому кварталі 2026 фінансового року, а також повідомив про купівлю компанії Chronosphere за $3,35 млрд.

Американський виробник ліків і медичного обладнання Abbott Laboratories досяг угоди про купівлю Exact Sciences, що спеціалізується на розробці методів раннього виявлення раку, за $23 млрд з урахуванням боргу.

Ринкова вартість Abbott знизилася на 1,7%, ціна паперів Exact Sciences підскочила на 17%.

Акції Verizon Communications подешевшали на 1% після того, як найбільший у США телекомунікаційний провайдер анонсував скорочення понад 13 тис. робочих місць у межах реорганізації операцій з метою зниження витрат.

Ціна паперів Bath & Body Works впала на 25% після того, як ритейлер погіршив річний прогноз для скоригованого прибутку на акцію.

Індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 0,84% - до 45752,26 пункту.

Standard & Poor's 500 зменшився на 1,56% - до 6538,76 пункту.

Nasdaq Composite втратив 2,15% і становив 22078,05 пункту.

