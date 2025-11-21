Долар США слабо дешевшає до основних світових валют

Долар США слабко дешевшає до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у п'ятницю.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,01%, ширший WSJ Dollar Index - 0,13%.

Опублікований напередодні звіт з ринку праці США за вересень не прояснив перспективи подальших дій Федеральної резервної системи (ФРС).

Дані Мінпраці США показали максимальне за п'ять місяців збільшення кількості робочих місць у країні - на 119 тис., при тому, що безробіття підвищилося до 4,4% із серпневих 4,3%. Крім того, Мінпраці переглянуло дані про кількість робочих місць за липень і серпень зі зниженням - їхнє зростання за ці два місяці було на 33 тис. меншим, ніж повідомлялося раніше.

Відомство оголосило, що не публікуватиме даних про стан ринку праці за жовтень, оскільки найбільш тривалий в історії країни шатдаун завадив збору даних, необхідних для розрахунку рівня безробіття та інших показників. Одночасно листопадовий звіт по ринку буде опублікований лише 16 грудня, а не 5 грудня, як планувалося спочатку, тобто вже після засідання ФРС, призначеного на 9-10 грудня.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, ймовірність її зниження Федрезервом у грудні на 25 б.п. оцінюється ринком у 35,4%, за даними CME FedWatch.

Член ради керівників американського ЦБ Майкл Бар заявив на заході у Вашингтоні в четвер, що ФРС, на його думку, має діяти обережно з погляду подальшого зниження базової ставки, оскільки інфляція в США все ще на повний процентний пункт вища за цільовий показник.

Президент Федерального резервного банку (ФРБ) Клівленда Бет Хаммак також висловила побоювання, що подальше пом'якшення політики Ферезервом може призвести до затягування періоду підвищеної інфляції в США.

Пара євро/долар за даними на 8:10 кч у п'ятницю торгується на рівні $1,1541 порівняно з $1,1528 на закриття попередньої сесії. Вартість фунта до долара становить $1,3094 проти $1,3073 напередодні.

Курс американської валюти до єни опустився до 157,12 єни з 157,46 на закриття попередньої сесії. Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1144 юаня порівняно з 7,1177 юаня на закриття ринку в четвер.

