Волл-стріт активно зростає на статданих щодо ринку праці, сильному звіті Nvidia

Американські фондові індекси демонструють суттєвий підйом на початку торгів у четвер, інвестори оцінюють звітності великих компаній і дані про стан ринку праці США.

Як стало відомо в четвер, кількість робочих місць в економіці США у вересні збільшилася на 119 тис. Аналітики, опитані Trading Economics, у середньому прогнозували підвищення на 50 тис.

Тим часом безробіття в країні позаминулого місяця збільшилося до 4,4% порівняно з 4,3% попереднього місяця. Це максимум із жовтня 2021 року.

"Ринку сподобалося, що зростання зайнятості виявилося сильнішим за прогнози, що дає змогу припустити, що економіка, як і раніше, сильна", - зазначила Сіма Шах із Principal Asset Management.

Раніше міністерство праці США повідомило, що не публікуватиме дані за жовтень, оскільки найтриваліший в історії країни шатдаун завадив збору інформації, необхідної для розрахунку рівня безробіття. Як ідеться в заяві, ці дані не можуть бути зібрані ретроспективно.

Водночас листопадовий звіт через шатдаун буде опубліковано лише 16 грудня, а не 5 грудня, як планувалося спочатку. Наступне засідання Федеральної резервної системи призначено на 9-10 грудня. Таким чином, перенесення дати публікації позбавляє керівництво Федрезерву критично важливої інформації для ухвалення рішень щодо зміни базової процентної ставки.

Імовірність зниження ставки ФРС на грудневому засіданні зараз оцінюється ринком у 41,8%, за даними FedWatch.

Тим часом кількість первинних заявок на допомогу з безробіття у США на тижні, що завершився 15 листопада, скоротилася до 220 тис. із 228 тис. тижнем раніше, повідомило міністерство праці США. Аналітики, опитані Bloomberg, очікували, що показник становитиме 227 тис.

Акції Nvidia Corp. дорожчають на 4,1%. Американський розробник графічних процесорів у третьому фінансовому кварталі збільшив чистий прибуток у 1,7 раза, виручку - в 1,6 раза, одночасно виручка знову виявилася рекордною.

"Дані з ринку праці були важливими, але більш важливим виявився блискучий звіт Nvidia, - сказав Брет Кенуелл з eToro. - Якщо акції цієї компанії знову стануть лідером ринку в найближчі кілька днів і тижнів, це може допомогти не тільки ШІ-компаніям, а й усьому ринку".

Капіталізація Walmart Inc. зростає на 5,2%. Найбільший у США ритейлер у третьому кварталі 2026 фінансового року збільшив чистий прибуток і виручку, а також підвищив річні прогнози.

Також компанія ухвалила рішення перенести лістинг із Нью-Йоркської фондової біржі на біржу Nasdaq. Її акції почнуть торгуватися на новому майданчику 9 грудня під колишнім тикером "WMT".

Ціна паперів Palo Alto Networks опускається на 1,3%. Розробник рішень у сфері кібербезпеки знизив чистий прибуток на 5% у першому кварталі 2026 фінансового року, а також повідомив про купівлю компанії Chronosphere за $3,35 млрд.

Американський виробник ліків і медичного обладнання Abbott Laboratories досяг угоди про купівлю Exact Sciences, що спеціалізується на розробці методів раннього виявлення раку, за $23 млрд з урахуванням боргу.

Ринкова вартість Abbott знижується на 1%, ціна паперів Exact Sciences підскочила на 18%.

Акції Verizon Communications дешевшають на 0,3% після того, як найбільший у США телекомунікаційний провайдер анонсував скорочення більше ніж 13 тис. робочих місць у межах реорганізації операцій з метою зниження витрат.

Індекс Dow Jones Industrial Average до 16:46 кч підвищився на 1,22% і становив 46703,21 пункту.

Standard & Poor's 500 збільшується на 1,61% - до 6749,18 пункту.

Nasdaq Composite зростає на 2,15%, до 23048,72 пункту.