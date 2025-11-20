Гетманцев: легалізацію криптовалют в Україні планують завершити протягом двох місяців

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що легалізацію криптовалют та запровадження оподаткування планують завершити на початку 2026 року. Про це він розповів під час виступу на заході GET Business Festival 2025.

«Ми хочемо зробити це протягом двох місяців. Я думав, що ми завершимо до кінця цього року, але не виходить. Там складний насправді документ. Але на початок 2026 року ми це все плануємо», - заявив Гетманцев.

Зазначимо, йдеться про законопроєкт щодо віртуальних активів, який підтримав Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики у квітні 2025 року, а у вересні Рада ухвалила його у першому читанні.

Для фізичних осіб законопроєкт передбачає оподаткування прибутку від операцій із криптовалютами за ставкою 18% плюс 5% військового збору. Пільговий режим у перший рік дозволяє сплатити лише 5%, без підтвердження витрат на придбання активів.

Для юридичних осіб зберігається загальна ставка податку на прибуток - 18%.

Що далі?

Зараз законопроєкт готують до другого читання. У жовтні народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що до документа подали понад 2500 правок. Він прогнозує, що доопрацювання триватиме ще 2-3 місяці.

Керуючий партнер юридичної компанії Winner Ігор Ясько у коментарі Incrypted пояснив, що формально між першим і другим читанням має пройти щонайменше 14 днів. Але на практиці цей період зазвичай триває від 1,5 до 6 місяців.

Сам Гетманцев раніше заявляв Incrypted, що винести законопроєкт до другого читання законотворці постараються до кінця 2025 року. Він також анонсував велику кількість правок і не виключив передачу законопроєкту про криптовалюти «у спадок» наступному скликанню Ради.

Раніше ми писали, що Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) «не змагатиметься» за роль регулятора крипторинку в Україні. Представники регулятора пояснили цю позицію в розмові з Incrypted - більше деталей у матеріалі.