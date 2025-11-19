Долар США стабільний до євро, зміцнюється до фунта та єни

Долар США стабільний у парі з євро, зміцнюється до фунта стерлінгів та єни на торгах у середу.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,15%, ширший WSJ Dollar Index - 0,18%.

Інвестори чекають публікації цього тижня низки відкладених через шатдаун статистичних звітів, які можуть дати більш чітке уявлення про ситуацію в економіці США і вплинути на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо ставки на грудневому засіданні.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, ймовірність її зменшення Федрезервом ще на 25 б.п. у грудні оцінюється ринком наразі менш ніж у 49%, за даними CME FedWatch.

У середу також буде оприлюднено протокол засідання Федрезерву від 28-29 жовтня, за підсумками якого було ухвалено рішення про зниження ставки на 25 базисних пунктів (б.п.) - до 3,75-4%.

Пара євро/долар на 13:50 кч торгується на рівні $1,1585 порівняно з $1,1582 на закриття попередньої сесії. Остаточні дані статистичного управління Європейського союзу, опубліковані в середу, показали уповільнення інфляції в єврозоні в жовтні до 2,1% у річному виразі порівняно з вересневими 2,2%. Фінальна оцінка збіглася як з попередніми даними, так і з консенсус-прогнозом опитаних Trading Economics аналітиків.

Тим часом у Великій Британії інфляція сповільнилася минулого місяця до 3,6% у річному виразі з 3,8% у вересні, повідомило Національне статистичне управління (ONS) країни.

Вартість фунта до долара становить $1,3117 проти $1,3145 напередодні.

Курс американської валюти до єни піднявся під час торгів до 156,14 єни з 155,52 на закриття попередньої сесії.

Пара долар/офшорний юань у середу торгується на рівні 7,1129 юаня, що на 0,056% менше, ніж учора.

