Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар США стабільний до євро, зміцнюється до фунта та єни

14:49 19.11.2025 |

Фінанси

Долар США стабільний у парі з євро, зміцнюється до фунта стерлінгів та єни на торгах у середу.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,15%, ширший WSJ Dollar Index - 0,18%.

Інвестори чекають публікації цього тижня низки відкладених через шатдаун статистичних звітів, які можуть дати більш чітке уявлення про ситуацію в економіці США і вплинути на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо ставки на грудневому засіданні.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, ймовірність її зменшення Федрезервом ще на 25 б.п. у грудні оцінюється ринком наразі менш ніж у 49%, за даними CME FedWatch.

У середу також буде оприлюднено протокол засідання Федрезерву від 28-29 жовтня, за підсумками якого було ухвалено рішення про зниження ставки на 25 базисних пунктів (б.п.) - до 3,75-4%.

Пара євро/долар на 13:50 кч торгується на рівні $1,1585 порівняно з $1,1582 на закриття попередньої сесії. Остаточні дані статистичного управління Європейського союзу, опубліковані в середу, показали уповільнення інфляції в єврозоні в жовтні до 2,1% у річному виразі порівняно з вересневими 2,2%. Фінальна оцінка збіглася як з попередніми даними, так і з консенсус-прогнозом опитаних Trading Economics аналітиків.

Тим часом у Великій Британії інфляція сповільнилася минулого місяця до 3,6% у річному виразі з 3,8% у вересні, повідомило Національне статистичне управління (ONS) країни.

Вартість фунта до долара становить $1,3117 проти $1,3145 напередодні.

Курс американської валюти до єни піднявся під час торгів до 156,14 єни з 155,52 на закриття попередньої сесії.

Пара долар/офшорний юань у середу торгується на рівні 7,1129 юаня, що на 0,056% менше, ніж учора.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0924
  0,0501
 0,12
EUR
 1
 48,7914
  0,1921
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7646  0,00 0,01 42,3114  0,01 0,01
EUR 48,5768  0,01 0,02 49,1761  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1000  0,02 0,04 42,1300  0,01 0,02
EUR 48,7350  0,09 0,17 48,7600  0,09 0,17

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес