- 19.11.25
- 15:02
НБУ встановив довідковий курс гривні - 42,1 грн/$1
12:46 19.11.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 19 листопада 2025 року.
|Показник
|18.11.2025
|19.11.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|42.1029
|42.0979
|-0.01
Дані: НБУ.
