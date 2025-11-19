НБУ встановив довідковий курс гривні - 42,1 грн/$1

Банки у жовтні 2025 року наростили обсяг кредитування на 2,4%, або на 31,3 млрд грн - до 1 трлн 313,0 млрд грн і збільшили депозитну базу на 2,1%, або на 61,7 млрд грн - до 2 трлн 954,7 млрд грн, повідомив Національний банк України (НБУ).