Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Валютні інтервенції НБУ збільшились за тиждень на 21,6% на фоні здешевлення гривні

08:46 19.11.2025 |

Фінанси

Національний банк України (НБУ) минулого тижня збільшив продаж доларів на міжбанківському ринку на $124,5 млн, або на 21,6% - до $700,9 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.

Згідно з даними НБУ, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу юрособами валюти зросло до $71,3 млн з $58,2 млн за такий же період тижнем раніше та сумарно склало $285,3 млн.

На ринку ж валютообмінних операцій населення за суботу-четвер негативне сальдо, навпаки, зменшилося до $33,4 млн з $43,4 млн на позаминулому тижні, і всі дні продаж безготівковою валюти перевищувала її купівлю.

Офіційний курс гривні до долара, який розпочав минулий тиждень з позначки 41,9782 грн/$1, за три дні послабився до 42,0641 грн/$1, але завершив тиждень на рівні 42,0423 грн/$1.

На готівковому ринку курс долара за минулий тиждень змінювався за траєкторію офіційного, та загалом за тиждень долар подорожчав приблизно на 12 коп.: купівля - до 41,86 грн/$1, а продаж - до 42,23 грн/$1.

Аналітики мультисервісної FinTech-платформи КИТ Group, яка є великим учасником ринку готівкового валютообміну, зазначили поступове здешевлення гривні, але під повним контролем з боку Нацбанку, якому допомагають рекордні міжнародні резерви та надходження минулого тижня ще EUR5,9 млрд від ЄС.

За їхнім прогнозом, короткостроково (1-2 тижні) гривня знаходитиметься у базовому діапазону 41,8-42,5 грн/$1 із ймовірними тяжінням до верхньої межі прогнозу.

"Середньостроково (2-3 місяці) - 42,0-42,9 грн/$1. Наразі є всі підстави для укріплення долара на міжнародному ринку, де панують позитивні настрої через зрозумілу політику пом'якшення від ФРС. Але для України найголовнішу роль гратимуть такі чинники, як ситуація в енергетиці, подальші можливі просування військ ЗС РФ територією країни та стабільність фінансових надходжень допомоги від партнерів", - вважають у КИТ Group.

Довгостроково (6+ місяців) в компанії зберігають прогнозний сценарій девальвації гривні. За умови своєчасного та ритмічного надходження міжнародної допомоги вони наводять у якості орієнтиру діапазон 43,40-44,60 грн/$1 до середини 2026 року з урахуванням поточного контексту військово-політичної ситуації в Україні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0924
  0,0501
 0,12
EUR
 1
 48,7914
  0,1921
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7646  0,00 0,01 42,3114  0,01 0,01
EUR 48,5768  0,01 0,02 49,1761  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1000  0,02 0,04 42,1300  0,01 0,02
EUR 48,7350  0,09 0,17 48,7600  0,09 0,17

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес