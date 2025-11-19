Валютні інтервенції НБУ збільшились за тиждень на 21,6% на фоні здешевлення гривні

Національний банк України (НБУ) минулого тижня збільшив продаж доларів на міжбанківському ринку на $124,5 млн, або на 21,6% - до $700,9 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.

Згідно з даними НБУ, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу юрособами валюти зросло до $71,3 млн з $58,2 млн за такий же період тижнем раніше та сумарно склало $285,3 млн.

На ринку ж валютообмінних операцій населення за суботу-четвер негативне сальдо, навпаки, зменшилося до $33,4 млн з $43,4 млн на позаминулому тижні, і всі дні продаж безготівковою валюти перевищувала її купівлю.

Офіційний курс гривні до долара, який розпочав минулий тиждень з позначки 41,9782 грн/$1, за три дні послабився до 42,0641 грн/$1, але завершив тиждень на рівні 42,0423 грн/$1.

На готівковому ринку курс долара за минулий тиждень змінювався за траєкторію офіційного, та загалом за тиждень долар подорожчав приблизно на 12 коп.: купівля - до 41,86 грн/$1, а продаж - до 42,23 грн/$1.

Аналітики мультисервісної FinTech-платформи КИТ Group, яка є великим учасником ринку готівкового валютообміну, зазначили поступове здешевлення гривні, але під повним контролем з боку Нацбанку, якому допомагають рекордні міжнародні резерви та надходження минулого тижня ще EUR5,9 млрд від ЄС.

За їхнім прогнозом, короткостроково (1-2 тижні) гривня знаходитиметься у базовому діапазону 41,8-42,5 грн/$1 із ймовірними тяжінням до верхньої межі прогнозу.

"Середньостроково (2-3 місяці) - 42,0-42,9 грн/$1. Наразі є всі підстави для укріплення долара на міжнародному ринку, де панують позитивні настрої через зрозумілу політику пом'якшення від ФРС. Але для України найголовнішу роль гратимуть такі чинники, як ситуація в енергетиці, подальші можливі просування військ ЗС РФ територією країни та стабільність фінансових надходжень допомоги від партнерів", - вважають у КИТ Group.

Довгостроково (6+ місяців) в компанії зберігають прогнозний сценарій девальвації гривні. За умови своєчасного та ритмічного надходження міжнародної допомоги вони наводять у якості орієнтиру діапазон 43,40-44,60 грн/$1 до середини 2026 року з урахуванням поточного контексту військово-політичної ситуації в Україні.