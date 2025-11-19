Фінансові новини
Мінфін розмістив ОВДП на ₴13,8 мільярда
08:43 19.11.2025 |
Міністерство фінансів України 18 листопада 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 13,8 млрд грн в еквіваленті.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
"13,8 млрд грн в еквіваленті сьогодні залучено до державного бюджету під час розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах", - ідеться в повідомленні.
За даними міністерства, найбільший обсяг інвестицій надійшов від розміщення доларових ОВДП строком на 1,5 року із дохідністю 4,01% річних. Інвестори придбали цих паперів на 203 млн дол. США.
Гривневі ОВДП забезпечили близько 5 млрд грн надходжень. Попит розподілився так:︎ 693 млн грн - папери на 1,1 року під 16,35%;︎ 215 млн грн - на 1,7 року під 17,10%;︎ 3,93 млрд грн - найбільший попит, облігації на 2,5 року під 17,50%; 145 млн грн - на 3,1 року під 17,80%.
Зазначається, що з початку повномасштабної війни вдалося залучити понад 1,93 трлн грн на фінансування потреб держави.
