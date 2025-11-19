Авторизация

Рівень доларизації вкладів українців зменшився, — огляд Нацбанку

08:21 19.11.2025 |

Фінанси

У третьому кварталі 2025 року в банківській системі України спостерігалося зростання коштів населення, тоді як приплив ресурсів від бізнесу тимчасово призупинився. При цьому рівень доларизації вкладів українців знизився.

Про це йдеться в Огляді банківського сектору за ІІІ квартал 2025 року, оприлюдненому Національним банком України.
Ставки за депозитами та кредитами

Упродовж ІІІ кварталу облікова ставка НБУ залишалася незмінною - 15.5% річних. Банки також майже не переглядали свої процентні ставки. На їхній рівень впливали строки депозитів та структура коштів у системі.

Ставка за новими гривневими коштами населення, включно з поточними рахунками, знизилася на 0.2 в. п. - до 10.3% річних. Водночас індикативні ставки за депозитами населення в UIRD зросли на 0.6 в. п. через зміну вибірки банків, що надають дані. Ставки за угодами з бізнесом підвищилися на 0.1 в. п. - до 10.1% річних.
Зобов'язання банків та джерела зростання

У ІІІ кварталі зобов'язання банків зросли на 1.7% (+13.0% р/р). З початку року приріст становив 3.4%. Основним джерелом зростання залишалися кошти клієнтів, насамперед фізичних осіб. Банки майже не користуються кредитами рефінансування - їх мають лише три невеликі банки на суму 1,4 млрд грн. Зовнішні залучення банків у ІІ кварталі зросли на 1,9%, а їх загальний обсяг досяг $1,6 млрд, що становить близько 2% зобов'язань сектору.
Кошти населення

Гривневі кошти фізичних осіб продовжували зростати: +3.4% за квартал і +15.6% р/р. Темпи залучення строкових гривневих депозитів дещо уповільнилися - до 3.2% кв/кв та 14.2% р/р. Частка строкових вкладів майже не змінилася та становила 33.9%.

Валютні кошти населення зросли на 0.4% (+9.3% р/р) завдяки збільшенню залишків на поточних рахунках. Строкові валютні депозити зменшилися на 0.5% кв/кв і на 0.8% р/р. Рівень доларизації депозитів населення знизився на 0.8 в. п. - до 33.6% через швидше зростання гривневих вкладень.
Кошти бізнесу

Гривневі кошти бізнесу зменшилися на 0.6% за квартал (+15.7% р/р). Це пояснюється значними витратами державних компаній на закупівлю енергоносіїв та обладнання зі своїх рахунків у державних банках. Восени залишки бізнесу знову почали зростати. Валютні кошти бізнесу збільшилися на 4.6% за квартал (+8.3% р/р). Найбільше зростання спостерігалося у державних банках - +17% за квартал.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

