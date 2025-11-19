Золото дешевшає на сумнівах щодо зниження ставки ФРС у грудні

Ціни на золото знижуються у вівторок у міру того, як інвестори намагаються оцінити ймовірність чергового зниження ключової ставки Федеральною резервною системою (ФРС) на грудневому засіданні.

На 15:32 кч котирування грудневих ф'ючерсів на золото на біржі Comex знизилися приблизно на 0,6%, до $4050 за унцію.

"Учасники ринку дедалі менше сподіваються на зниження ставки після "яструбиних" заяв керівництва ФРС. Я очікую, що незабаром ціни на золото досягнуть дна, а Федрезерв знизить ставки кілька разів у найближчі квартали",- написав аналітик UBS Джованні Стауново.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, ймовірність її зменшення Федрезервом на 25 базисних пунктів у грудні оцінюється ринком наразі менше ніж у 45% проти 93,7% місяць тому, за даними CME FedWatch.

