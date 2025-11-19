Авторизация

Золото дешевшає на сумнівах щодо зниження ставки ФРС у грудні

16:46 18.11.2025

Фінанси

Ціни на золото знижуються у вівторок у міру того, як інвестори намагаються оцінити ймовірність чергового зниження ключової ставки Федеральною резервною системою (ФРС) на грудневому засіданні.

На 15:32 кч котирування грудневих ф'ючерсів на золото на біржі Comex знизилися приблизно на 0,6%, до $4050 за унцію.

"Учасники ринку дедалі менше сподіваються на зниження ставки після "яструбиних" заяв керівництва ФРС. Я очікую, що незабаром ціни на золото досягнуть дна, а Федрезерв знизить ставки кілька разів у найближчі квартали",- написав аналітик UBS Джованні Стауново.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, ймовірність її зменшення Федрезервом на 25 базисних пунктів у грудні оцінюється ринком наразі менше ніж у 45% проти 93,7% місяць тому, за даними CME FedWatch.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0924
  0,0501
 0,12
EUR
 1
 48,7914
  0,1921
 0,39

Курс обміну валют на вчора, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7623  0,07 0,16 42,3052  0,05 0,11
EUR 48,5855  0,01 0,02 49,2052  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0850  0,01 0,01 42,1200  0,01 0,02
EUR 48,8200  0,06 0,12 48,8450  0,05 0,11

