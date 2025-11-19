Фінансові новини
- |
- 19.11.25
- |
- 01:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Золото дешевшає на сумнівах щодо зниження ставки ФРС у грудні
16:46 18.11.2025 |
Ціни на золото знижуються у вівторок у міру того, як інвестори намагаються оцінити ймовірність чергового зниження ключової ставки Федеральною резервною системою (ФРС) на грудневому засіданні.
На 15:32 кч котирування грудневих ф'ючерсів на золото на біржі Comex знизилися приблизно на 0,6%, до $4050 за унцію.
"Учасники ринку дедалі менше сподіваються на зниження ставки після "яструбиних" заяв керівництва ФРС. Я очікую, що незабаром ціни на золото досягнуть дна, а Федрезерв знизить ставки кілька разів у найближчі квартали",- написав аналітик UBS Джованні Стауново.
Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, ймовірність її зменшення Федрезервом на 25 базисних пунктів у грудні оцінюється ринком наразі менше ніж у 45% проти 93,7% місяць тому, за даними CME FedWatch.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
|В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну
|Зеленський: Україна замовить 100 французьких винищувачів Rafale
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Золото дешевшає на сумнівах щодо зниження ставки ФРС у грудні
|Кредитний портфель у жовтні зріс на 2,4%, депозитний на 2,1% — НБУ
|ОВДП, які знаходяться в обігу, за сумою основного боргу на 18 листопада
|Кредитування підприємств зростає три квартали поспіль – НБУ
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Ринки акцій АТР закрилися переважно в мінусі
Бізнес
|Valve представила Steam Frame: чіткіше зображення в напрямку погляду та SteamOS на ARM
|Valve представила Steam Controller: магнітні стіки, стійкі до дрифту, та інші цікаві технології
|Steam Machine: Valve представила нову консоль, конкурента Xbox та PlayStation
|AMD представила Ryzen 5 7500X3D — найвигідніший ігровий процесор з 3D V-Cache на платформі AM5
|GM просить постачальників автозапчастин відмовитися від комплектуючих з Китаю, - Reuters
|Дослідження The Washington Post: ChatGPT каже «так» у 10 разів частіше за «ні»
|OpenAI представила GPT-5.1: розгалуження на дві гілки для кращого спілкування або складних завдань