Кредитний портфель у жовтні зріс на 2,4%, депозитний на 2,1% — НБУ

Банки у жовтні 2025 року наростили обсяг кредитування на 2,4%, або на 31,3 млрд грн - до 1 трлн 313,0 млрд грн і збільшили депозитну базу на 2,1%, або на 61,7 млрд грн - до 2 трлн 954,7 млрд грн, повідомив Національний банк України (НБУ).

За даними регулятора, основне зростання кредитного портфеля забезпечив корпоративний сегмент, де обсяг кредитів підвищився на 2,6%, або на 26,9 млрд грн - до 970,1 млрд грн.

Гривневі кредити бізнесу збільшилися на 1,7%, або на 11,5 млрд грн - до 689,7 млрд грн, а валютні на 4,2%, або на $267 млн - до $6,68 млрд.

Обсяг кредитів домогосподарств також зріс на 1,4%, або на 4,7 млрд грн - до 334,1 млрд грн.

Збільшення депозитів у жовтні пов'язано зі збільшенням обсягу гривневих депозитів юридичних осіб на 2,9%, або на 42,8 млрд - до 1 трлн 545,7 млрд грн, а обсяг валютних депозитів збільшився на 1,2%, або на $118 млн - до $10,40 млрд.

Домашні господарства збільшили гривневі депозити на 1,5%, або на 19,6 млрд грн - до 1 трлн 341,9 млрд грн, тоді як валютні зменшились на 0,1%, або на $12 млн - до $10,56 млрд удоларовому еквіваленті.

Нацбанк зазначив, що протягом жовтня курс долара зріс до 41,9701 грн/$1 із 41,3176 грн/$1, майже зрівнявшись з показником початку року - 42,0390 грн/$1.

Від початку року обсяг гривневих кредитів юридичних осіб зріс на 18,4%, а кредитів населення - на 21,8%. Валютне кредитування бізнесу від початку року зросло на 11,0%, тоді як у населення обсяг таких кредитів скоротився на 11,3% - до $236 млн.

Гривневі депозити юридичних осіб з початку року зросли на 2,1%, валютні - на 2,6%. Населення наростило гривневі вклади на 13,1%, валютні - на 6,0%.