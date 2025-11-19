Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кредитний портфель у жовтні зріс на 2,4%, депозитний на 2,1% — НБУ

12:49 18.11.2025 |

Фінанси

Банки у жовтні 2025 року наростили обсяг кредитування на 2,4%, або на 31,3 млрд грн - до 1 трлн 313,0 млрд грн і збільшили депозитну базу на 2,1%, або на 61,7 млрд грн - до 2 трлн 954,7 млрд грн, повідомив Національний банк України (НБУ).

За даними регулятора, основне зростання кредитного портфеля забезпечив корпоративний сегмент, де обсяг кредитів підвищився на 2,6%, або на 26,9 млрд грн - до 970,1 млрд грн.

Гривневі кредити бізнесу збільшилися на 1,7%, або на 11,5 млрд грн - до 689,7 млрд грн, а валютні на 4,2%, або на $267 млн - до $6,68 млрд.

Обсяг кредитів домогосподарств також зріс на 1,4%, або на 4,7 млрд грн - до 334,1 млрд грн.

Збільшення депозитів у жовтні пов'язано зі збільшенням обсягу гривневих депозитів юридичних осіб на 2,9%, або на 42,8 млрд - до 1 трлн 545,7 млрд грн, а обсяг валютних депозитів збільшився на 1,2%, або на $118 млн - до $10,40 млрд.

Домашні господарства збільшили гривневі депозити на 1,5%, або на 19,6 млрд грн - до 1 трлн 341,9 млрд грн, тоді як валютні зменшились на 0,1%, або на $12 млн - до $10,56 млрд удоларовому еквіваленті.

Нацбанк зазначив, що протягом жовтня курс долара зріс до 41,9701 грн/$1 із 41,3176 грн/$1, майже зрівнявшись з показником початку року - 42,0390 грн/$1.

Від початку року обсяг гривневих кредитів юридичних осіб зріс на 18,4%, а кредитів населення - на 21,8%. Валютне кредитування бізнесу від початку року зросло на 11,0%, тоді як у населення обсяг таких кредитів скоротився на 11,3% - до $236 млн.

Гривневі депозити юридичних осіб з початку року зросли на 2,1%, валютні - на 2,6%. Населення наростило гривневі вклади на 13,1%, валютні - на 6,0%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0924
  0,0501
 0,12
EUR
 1
 48,7914
  0,1921
 0,39

Курс обміну валют на вчора, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7623  0,07 0,16 42,3052  0,05 0,11
EUR 48,5855  0,01 0,02 49,2052  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0850  0,01 0,01 42,1200  0,01 0,02
EUR 48,8200  0,06 0,12 48,8450  0,05 0,11

