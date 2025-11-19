Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ОВДП, які знаходяться в обігу, за сумою основного боргу на 18 листопада

11:20 18.11.2025 |

Фінанси, Економіка

Національный банк України наводить дані по облігаціям внутрішньої державної позики (ОВДП), які знаходяться в обігу на 18 листопада 2025 року.

Офіційний курс на 18 листопада - 42, 0670 грн/$1.

(ОВДП за сумою основного боргу , млн грн)

ДатаУсьогоНБУБанкиЮрособиТергромадиФізособиНерезиденти
на 02.01.24 1 571 652.56 689 970.96 649 002.97 136 490.43 1 941.23 51 623.66 42 623.30
на 01.01.25 1 860 276.03 677 602.63 885 018.92 197 789.04 700.60 78 334.74 20 830.11
на 03.02.25 1 852 061.90 677 602.63 877 982.60 197 893.47 412.87 77 211.94 20 958.38
на 03.03.25 1 836 455.09 676 618.53 853 517.99 204 016.82 412.87 82 323.89 19 564.98
на 01.04.25 1 832 932.28 676 618.53 857 082.88 192 632.59 424.15 85 323.24 20 850.91
на 01.05.25 1 818 468.64 675 018.53 848 763.32 190 558.79 607.21 84 848.20 18 672.59
на 02.06.25 1 848 875.19 672 518.53 851 856.35 209 584.21 607.21 94 644.27 19 664.63
на 01.07.25 1 838 168.84 672 518.53 846 800.97 204 740.84 520.37 93 993.25 19 594.88
на 01.08.25 1 861 260.23 671 018.53 878 457.08 199 140.34 473.20 92 469.79 19 701.30
на 01.09.25 1 877 461.08 671 018.53 888 484.74 197 334.77 473.20 101 430.91 18 718.94
на 01.10.25 1 876 595.16 671 018.53 892 344.49 193 046.28 317.06 102 147.70 17 721.10
на 03.11.25 1 896 108.30 668 818.53 917 099.66 188 501.05 265.11 105 718.68 15 705.28
на 14.11.25 1 899 133.58 666 318.53 914 407.85 193 411.91 311.47 108 473.08 16 210.74
на 17.11.25 1 899 143.56 666 318.53 914 854.50 193 027.09 311.47 108 407.80 16 224.18
на 18.11.25 1 899 079.85 666 318.53 915 740.24 191 792.78 311.47 108 694.19 16 222.65

Дані: НБУ
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0924
  0,0501
 0,12
EUR
 1
 48,7914
  0,1921
 0,39

Курс обміну валют на вчора, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7623  0,07 0,16 42,3052  0,05 0,11
EUR 48,5855  0,01 0,02 49,2052  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0850  0,01 0,01 42,1200  0,01 0,02
EUR 48,8200  0,06 0,12 48,8450  0,05 0,11

