ОВДП, які знаходяться в обігу, за сумою основного боргу на 18 листопада

Valve називає Steam Machine ПК, і це правда, але це більше, ніж ПК. З визнаною усіма SteamOS, найбільшою бібліотекою ігор та усіма необхідними аксесуарами, Steam Machine грає саме на полі консолей. Sony та Microsoft слід дуже, дуже напружитися, або навпаки, здатися.