19.11.25
- 01:06
ОВДП, які знаходяться в обігу, за сумою основного боргу на 18 листопада
Національный банк України наводить дані по облігаціям внутрішньої державної позики (ОВДП), які знаходяться в обігу на 18 листопада 2025 року.
Офіційний курс на 18 листопада - 42, 0670 грн/$1.
(ОВДП за сумою основного боргу , млн грн)
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юрособи
|Тергромади
|Фізособи
|Нерезиденти
|на 02.01.24
|1 571 652.56
|689 970.96
|649 002.97
|136 490.43
|1 941.23
|51 623.66
|42 623.30
|на 01.01.25
|1 860 276.03
|677 602.63
|885 018.92
|197 789.04
|700.60
|78 334.74
|20 830.11
|на 03.02.25
|1 852 061.90
|677 602.63
|877 982.60
|197 893.47
|412.87
|77 211.94
|20 958.38
|на 03.03.25
|1 836 455.09
|676 618.53
|853 517.99
|204 016.82
|412.87
|82 323.89
|19 564.98
|на 01.04.25
|1 832 932.28
|676 618.53
|857 082.88
|192 632.59
|424.15
|85 323.24
|20 850.91
|на 01.05.25
|1 818 468.64
|675 018.53
|848 763.32
|190 558.79
|607.21
|84 848.20
|18 672.59
|на 02.06.25
|1 848 875.19
|672 518.53
|851 856.35
|209 584.21
|607.21
|94 644.27
|19 664.63
|на 01.07.25
|1 838 168.84
|672 518.53
|846 800.97
|204 740.84
|520.37
|93 993.25
|19 594.88
|на 01.08.25
|1 861 260.23
|671 018.53
|878 457.08
|199 140.34
|473.20
|92 469.79
|19 701.30
|на 01.09.25
|1 877 461.08
|671 018.53
|888 484.74
|197 334.77
|473.20
|101 430.91
|18 718.94
|на 01.10.25
|1 876 595.16
|671 018.53
|892 344.49
|193 046.28
|317.06
|102 147.70
|17 721.10
|на 03.11.25
|1 896 108.30
|668 818.53
|917 099.66
|188 501.05
|265.11
|105 718.68
|15 705.28
|на 14.11.25
|1 899 133.58
|666 318.53
|914 407.85
|193 411.91
|311.47
|108 473.08
|16 210.74
|на 17.11.25
|1 899 143.56
|666 318.53
|914 854.50
|193 027.09
|311.47
|108 407.80
|16 224.18
|на 18.11.25
|1 899 079.85
|666 318.53
|915 740.24
|191 792.78
|311.47
|108 694.19
|16 222.65
Дані: НБУ
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
