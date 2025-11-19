Авторизация

Кредитування підприємств зростає три квартали поспіль – НБУ

08:48 18.11.2025 |

Фінанси, Економіка

Після паузи з початку повномасштабного вторгнення кредитування підприємств зростає три квартали поспіль дедалі швидшими темпами. Чисті кредити бізнесу вже становлять 8,4% ВВП, населенню - 3,2%.

Про це інформує Національний банк України.

Найбільше банки кредитували сектори торгівлі, фінансових послуг, машинобудування, сільського господарства, енергетики та харчової промисловості, повідомляє регулятор.

Кредитний портфель нарощували всі групи банків, найшвидше - державні, говориться у огляді банківського сектору за ІІІ квартал 2025 року.

"Частка субсидійованих позик у гривневому портфелі бізнесу скоротилася до 27,4%. Водночас обсяг кредитів підприємствам оборонно-промислового комплексу, наданих за програмою державної підтримки, сягнув близько 5 млрд грн", - говориться у повідомленні.

У портфелі кредитів населенню і далі домінують незабезпечені кредити, водночас частка іпотеки зросла до 13,4%.

"Якість кредитного портфеля і далі поліпшувалася - частка NPL скоротилася до десятирічного мінімуму на рівні 25%", - зазначає регулятор.

За матеріалами: Економічна правда
 

